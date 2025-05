Yolanda Ramos sobre el déficit de atención a los 56 años: «Me encanta que ahora sean etiquetas, antes eran insultos»

Marina León Jueves, 29 de mayo 2025, 22:45 Comenta Compartir

Yolanda Ramos visitó 'La Revuelta' en septiembre de 2024 y protagonizó una de las entrevistas más locas del programa. Le hizo una petición muy clara a David Broncano: un aspirador. Este jueves, la actriz entró a plató con el electrodoméstico: «Te doy las gracias porque lo pagaste tú. Es nuestro pequeño», le dijo al presentador.

La intérpete catalana presentó la nueva película que protagoniza, 'Viaje fin de curso: Mallorca', que ya está disponible en Primer Video. «Es súper interesante porque es parte de una historia real. En la pandemia, unos niños que fueron de excursión a Mallorca y se quedaron confinados en un hotel», explicó. «Han querido recrearla y es una pasada. El producto está muy bien. Hace un bien social para las familias que tenemos hijos», señaló.

«De pequeña me llamaban vaga y zángana»

En su mayoría, el reparto del largometraje de Paco Caballero está formado por actores jóvenes como Berta Castañé, Sara Vidorreta o Enzo Oliver. «Que nadie diga que los jóvenes son una generación de cristal. Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con ellos», puntualizó. La actriz le llevó a Broncano un regalo muy especial: una foto de ella de adolescente en 1984. «En ese año nací yo», dijo el humorista. «¿Enserio?», se sorprendió la invitada. «Cuélgatela en tu habitación», le propuso.

Aunque durante la mayor parte de la charla en el espacio de La 1 todo fueron risas y cachondeo, Yolanda Ramos también hablo sobre salud mental. A sus 56 años le han diagnosticado un trastorno de déficit de atención (TDA) y, agradece esas etiquetas porque «de pequeña me llamaban vaga y zángana» y otra serie de calificativos. «Me encanta que ahora sean etiquetas, antes eran insultos y, realmente, te deja secuelas», aseguró.

«¿Dinero en el banco?», preguntó el de Jaén. «Si digo la verdad... No lo voy a hacer», se arrepintió la entrevistada al momento. «La gente me ve y piensan que tengo mucho dinero, pero no es así. Me he podido comprar una casita en Cádiz, pero fliparíais», aseguró. Broncano le pidió que, si no quería mojarse con el patrimonio, contestase a la de las relaciones sexuales. «Es un tema del que no me gusta hablar», sentenció.