Xuso Jones vuelve a Bilbao: «Este es el mejor pintxo que he probado en mi vida» El conocido humorista regresa a la capital vizcaína por motivos laborales y visita uno de los bares emblemáticos de la ciudad, que que ya se ha convertido en su favorito

Marina León Miércoles, 2 de julio 2025, 18:52

Xuso Jones ha vuelto a Bilbao. El conocido humorista murciano visitó la capital vizcaína en abril para grabar un capítulo de 'Lo sabe, no lo sabe', el programa que presenta en Cuatro. El pasado fin de semana regresó, al parecer también por motivos laborales. «Me encanta el norte. Llamádme cateto, pero es que parece que me he venido a Francia o Inglaterra», comentó en sus 'stories' de Instagram mientras paseaba por el centro del botxo con los nubarrones como telón de fondo.

El comunicador ha sacado tiempo para salir a degustar la gastronomía que ofrece la ciudad. «¿Cuál es el sitio de España en el que puedes comerte los mejores pintxos?», pregunta en sus redes. «En Bilbao», responde. En su anterior visita se pasó por El Globo, donde probó, entre otras delicias, su mítico txangurro gratinado. Ha repetido local y ha confesado cuál es su favorito: el gratinado de tortilla de patata con trufa blanca italiana. «Este es el mejor pintxo que he probado en mi vida», asegura.

Tras este, cayó alguno más, como el de bacalao o el de morcilla de León con pimentón rebozado en cacahuete. «Una bomba. Este sitio es espectacular», destaca. Este miércoles, Xuso se despedía de Bilbao desde el aeropuerto de Loiu y ponía rumbo a Madrid. «A por el quinto vuelo de la semana», señala.

El creador de contenido, que acumula casi 4 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión. Desde participar en La Voz y ponerse a los fogones en MasterChef Celebrity, pasando por 'El método jaspao', el libro que publicó en 2022, hasta hacerse con un Ondas por su pódcast '¡Poco se habla!'. También fue candidato a Eurovisión. El año pasado fue elegido como uno de los mejores 'influencers' en los GenZ Awards gracias a su sentido del humor y espontaneidad.

