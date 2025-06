¿Volverá Edu García (Fran) en la nueva temporada de 'La que se avecina'?

A.M. Viernes, 13 de junio 2025, 13:31 Comenta Compartir

Edu García, de 33 años, explicó esta semana en 'TardeAR' que entre sus planes de futuro está retomar su carrera como actor. Después de conquistar al país como Josemi Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' y más tarde como Francisco Javier Pastor en 'La que se avecina', García decidió poner punto y final a su carrera para dedicarse a la música. A sus 20 años se introdujo en el mundo del rap y ahora, doce años después, quiere retomar aquellos papeles que le dieron tanta fama.

Pero no lo va a tener tan sencillo. Tanto Laura como Alberto Caballero, productores y creadores de ambas series, han descartado dicha posibilidad. Después de llamarnos cocainómanos, igual está feo ¿no? Quiero decir, que le vaya muy bien en la interpretación y que tenga mucha suerte en su reencuentro con el audiovisual. Con nosotros, desde luego, con todo el cariño del mundo, no va a suceder», afirmó Alberto en declaraciones a 'El Televisero'. La relación entre las partes no acabó bien en 2013, cuando Edu García abandonó la ficción al término de la sexta temporada. Ahora ya van por la 17.

«Estamos en mitad de la grabación de la decimoséptima temporada. Un momentazo, porque llegamos al capítulo 200. Y habrá algo especial. Muy especial. No os imagináis lo que vamos a hacer», promete Alberto, que también confirma que habrá una decimoctava.

En medio de la entrevista, el también creador de 'Machos alfa' desvela que tenían guardada en los archivos una escena grabada entre José Luis Gil y Loles León para cerrar el círculo de aquella historia que comenzó a desarrollarse en 'AQNHQV'. Pero la cinta está «borrada». «Al mudarnos de plató, de Mirador de Montepinar a Calle Contubernio, movimos todos los equipos y reformatearon los discos duros de los Avids, de los ordenadores con los que postproducimos, y la escena no estaba etiquetada. Como no estaba previsto, a alguien se le olvidó etiquetarlo», explica Laura.

Así que los fans se quedan sin ver este pequeño homenaje, ahora que José Luis Gil no volverá a actuar debido al ictus que sufrió en noviembre de 2021. La escena en concreto era la siguiente. «José Luis y Loles León, como Juan Cuesta y Paloma, despertaban en la cama de su habitación de Desengaño 21, era un homenaje también a otra serie y, de repente, Juan cuesta había soñado todo el periplo de 'La que se avecina'», relata Alberto, que explica que nunca pensaron en llegar a emitirla: «Era para nosotros, en plan de coña».

Por último, los hermanos Caballero desconocen si las últimas temporadas se emitirán en abierto, en Telecinco. Lo que sí está seguro es que los suscriptores de Amazon podrán disfrutar próximamente de las temporadas 17 y 18.

