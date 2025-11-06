La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina Ander Arteagabeitia tuvo que esperar más de una hora para estacionar su coche en el Hospital Quirón de Erandio porque otros vehículos sin el distintivo adecuado aparcaron en las plazas destinadas a este colectivo

A. Mateos Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:05 | Actualizado 10:33h. Comenta Compartir

El 'influencer' vizcaíno Ander Arteagabeitia, que sufrió un grave accidente en el verano de 2020 quedándose tetrapléjico, está harto de que muchos conductores aparquen en las plazas destinadas a personas con movilidad reducida. Lo denuncia a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram y en el que se le ve esperando en el parking del Hospital Quirón de Erandio a que se libre una de las plazas ocupadas por vehículos que no disponen del distintivo de silla de ruedas.

«Parece que no importamos. Una hora esperando y la Policía no ha llegado», escribe en sus redes sociales mientras espera frustrado a poder aparcar. Incluso mientras graba el vídeo de denuncia, este asegura que un coche que no dispone del distintivo necesario está estacionando en ese momento en una de estas plazas.

«No suelo hacer este tipo de vídeos pero es que estoy cansado. He llamado a la Policía hace 45 minutos y no ha llegado nadie. Lo siento mucho pero voy a decir nombres. Quería denunciar a dos coches que aparcan en sitios de movilidad reducida sin tener la tarjeta», comienza diciendo. «No sé si las personas que aparcan en estas plazas son conscientes de los problemas que tenemos para desplazarnos. En una plaza normal no podemos bajarnos del coche», insiste Arteagabeitia.

Este joven de Sopuerta de 31 años pide ayuda para difundir la denuncia. «Por favor concienciar a la gente, ayudarnos... porque es que de verdad que no os imagináis el daño que se nos puede hacer... gracias», sentencia.

La vida de este joven empezó de nuevo el 25 de julio de 2020. Estaba siendo el mejor día del verano, su cuadrilla había decidido juntarse para hacer una barbacoa y darse unos chapuzones en la piscina. Iba a ser una divertida jornada entre amigos, pero se truncó por un fatídico accidente. «Yo solo recuerdo el impacto contra el suelo de la piscina, estar dentro del agua y pensar que me iba a morir», relató hace unos años a este periódico. Uno de sus amigos, que en ese momento también se estaba bañando, se lo encontró tumbado en el fondo con la mirada perdida e inconsciente. «Ya en la camilla de la ambulancia yo repetía que me había quedado tetrapléjico, porque no sentía mi cuerpo ni podía moverlo. Siempre he tenido pánico a las agujas, pero solo quería que me llevasen al hospital para que me pinchasen algo, porque el dolor era insoportable, estaba sufriendo muchísimo».

Fue diagnosticado de una tetraplejia de nivel C6-C7, que le priva de movilidad desde los pectorales hasta los pies. La lesión también me afectó a las dos manos, en la derecha apenas muevo los dedos y los de la izquierda están algo mejor, pero si intento cerrar el puño, mi dedo índice se queda 'p'allá', parezco un pistolero».

Su lección de vida siempre ha impresionado en las redes sociales: «Cuando te podías haber muerto perfectamente, aprendes a apreciar lo realmente importante: vivir la vida, disfrutar de los pequeños detalles y ayudar a los demás. 'Quizás tenía que pasar, no es justo, pero sólo así se aprende a valorar', canta Rozalén y es la pura realidad».

