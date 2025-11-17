El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El vizcaíno que presentará la gala de fin de año en TVE 1 junto a Eva Soriano

El de Mallabia se ha convertido en una de las grandes apuestas de la cadena pública

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

TVE va desvelando sus cartas para la última noche del año. Confirmado que David Broncano y Lalachus no volverán a formar támden para las Campanadas y falta de conocer los presentadores de esta ocasión, la cadena pública ha confirmado quienes dirigirán la gala de final de año, '¡Feliz 2026!'. Serán Eva Soriano y el vizcaíno Egoitz Txurruka, quien debutará en breve en La 1 con el concurso 'Trivial Pursuit'.

Según ha dado a conocer este lunes TVE, la cómica y presentadora repite en el último programa del año tras la edición de 2025. La gran novedad es Txurruka, con una amplia trayectoria en ETB. El de Mallabia se ha convertido en una de las grandes apuestas de la cadena pública.

Ha conducido espacios de entretenimiento como 'Esto no es normal' y ha estado al frente de las Campanadas de fin de año en varias ocasiones. Se ha consolidado como un rostro cercano, versátil y con gran conexión con el público.

'¡Feliz 2026!' se emitirá en La 1 en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, con las actuaciones de casi un centenar de artistas. Entre ellos, Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Ana Mena, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeina, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, La La Love You, Isabel Aaiún o Carlos Baute.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  5. 5

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  6. 6

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  7. 7 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  8. 8

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  9. 9 Nuria Fergó vive «el peor año de su vida»
  10. 10

    De la casa de goma a la casa fantasma. El Bilbao perdido de Jon Uriarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El vizcaíno que presentará la gala de fin de año en TVE 1 junto a Eva Soriano

El vizcaíno que presentará la gala de fin de año en TVE 1 junto a Eva Soriano