El vizcaíno que presentará la gala de fin de año en TVE 1 junto a Eva Soriano El de Mallabia se ha convertido en una de las grandes apuestas de la cadena pública

Silvia Osorio Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:26

TVE va desvelando sus cartas para la última noche del año. Confirmado que David Broncano y Lalachus no volverán a formar támden para las Campanadas y falta de conocer los presentadores de esta ocasión, la cadena pública ha confirmado quienes dirigirán la gala de final de año, '¡Feliz 2026!'. Serán Eva Soriano y el vizcaíno Egoitz Txurruka, quien debutará en breve en La 1 con el concurso 'Trivial Pursuit'.

Según ha dado a conocer este lunes TVE, la cómica y presentadora repite en el último programa del año tras la edición de 2025. La gran novedad es Txurruka, con una amplia trayectoria en ETB. El de Mallabia se ha convertido en una de las grandes apuestas de la cadena pública.

Ha conducido espacios de entretenimiento como 'Esto no es normal' y ha estado al frente de las Campanadas de fin de año en varias ocasiones. Se ha consolidado como un rostro cercano, versátil y con gran conexión con el público.

'¡Feliz 2026!' se emitirá en La 1 en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, con las actuaciones de casi un centenar de artistas. Entre ellos, Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Ana Mena, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeina, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, La La Love You, Isabel Aaiún o Carlos Baute.