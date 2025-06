El vizcaíno Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, revela el problema de salud que padece

S. O. Viernes, 27 de junio 2025, 12:18 | Actualizado 12:31h. Comenta Compartir

Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, ha revelado este viernes el problema de salud que padece y que le ha mantenido preocupado en las últimas semanas. «Primer día tomando corticoides», comienza diciendo en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

El odontólogo vizcaíno, afincado en Madrid y padre de tres niñas junto a la famosa influencer, ha confesado llevar una mitad de año «muy malo en lo físico». Según ha contado a sus seguidores, sufre una protuberancia ósea en la columna que le está provocando muchas molestias y que le puede obligar a pasar por quirófano. «Se me duerme el brazo del dolor«, ha explicado con gesto compungido.

Por el momento, los médicos le han recetado corticoides y así espera aguantar para evitar la operación. «Si todo va bien, libraré la operación. He bajado el ritmo, que me hacía falta», ha asegurado. Hace unos meses empezó a sufrir dolores de espalda a los que no dio demasiada importancia. Pero hace unas semanas, un día jugando con Martina, la primogénita de la familia Zamalloa-Pombo, sufrió un pinchazo que le obligó a acudir a Urgencias.

Allí le recetaron relajantes musculares y reposo durante 15 días, que no hizo. «Soy autónomo, no puedo parar. Me tomé la medicación y a seguir funcionando». Pero el dolor fue a más y, finalmente, acudió a un traumatólogo que dio con la dolencia.

Temas

salud

Audiencias