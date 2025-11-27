De la 'villa del amor' a la 'villa del running': todos quieren ser Montoya pero nadie sabe cómo La novena edición de 'La isla de las tentaciones' deja varias carreras por las paradisiacas playas de República Dominicana, un año después del 'Montoya por favor' protagonizado por el gaditano y Sandra Barneda

Alain Mateos Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:23 | Actualizado 07:30h. Comenta Compartir

José Carlos Montoya protagonizó en la pasada edición el momento más icónico de los casi seis años de vida de 'La Isla de las tentaciones'. Una carrera por la playa, desesperado, en busca de su novia, al ver en una tablet que ella disfrutaba del sexo con otro joven. Aquel sprint por la paradisiaca playa de República Dominicana le valió la fama. Después fue protagonista en 'Supervivientes' y ahora es colaborador de realities en Telecinco, por no mencionar el importante salto que ha dado como influencer en las redes sociales.

Gilbert se fuga de la hoguera y llega a Villa Playa al descubrir la infidelidad de Claudia: "No me ves más en tu vida" pic.twitter.com/OLMUVz5yQW — Telecinco (@telecincoes) November 18, 2025

Un año después de aquello, todos quieren repetir la jugada. Los concursantes de la presente edición de 'La isla de las tentaciones' se han lanzado a la carrera en más ocasiones que sumando todas las ediciones anteriores. Gilbert fue el primero. Después le siguió su novia Claudia, aunque fracasó en su intento. Helena también copió la táctica hace unos días y anoche fue Mayeli la que esprintó por la playa más famosa de la televisión. A la joven se le fue. Insultó a la tentadora de su novio. «Te vas a cagar pedazo de zorra», le dijo, y minutos antes le lanzó un vaso a uno de los tentadores. La organización decidió expulsarla por su comportamiento.

Aunque el que fue pionero en escenificar con cierta gracia el dolor que supone una infidelidad en 'prime time' no fue Montoya. Christofer ya lo hizo en la primera edición cuando vio a su novia besándose apasionadamente con otro en un sofá. Salió corriendo en dirección a la villa donde se alojaba su chica al grito de 'Estefanía' y aquella expresión de dolor marcó un antes y un después en el reality, que se convirtió desde entonces en la nueva gallina de los huevos de oro de Mediaset.

Mayeli colándose en la villa de los chicos y siendo expulsada por insultar a Erika. CINE🚬 #LaIslaDeLasTentaciones11



pic.twitter.com/bc1joEwdZG — M A R C O S (@Maarcos016_) November 25, 2025

Le funcionó a Christofer en su día y a Montoya el año pasado, aunque el gaditano lo supo rentabilizar como nadie. Ahora todos los concursantes quieren repetirlos, los nuevos que debutan en 'La isla de las tentaciones' y los viejos conocidos por los espectadores. Al parecer es la fórmula del éxito y Mediaset lo sabe. Hasta Sandra Barneda ha tirado la toalla con los concursantes. Ya ni siquiera sale a la carrera detrás de ellos para frenárles en seco. Ahora opta por mostrar una cara de resignación y dejar hacer. El resto del producto sale de la sala de producción de 'La isla de las tentaciones', donde se dan forma a los capítulos que se viralizan en decenas de países de cualquier zona del globo. Ya hablen inglés, francés o castellano.

Es lo que ocurrió el año pasado. El clip de vídeo en el que Barneda grita 'Montoya, por favor' mientras le persigue por la playa se hizo tan viral que llegó a Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido o Brasil, entre otros. A partir de ahí, el fenómeno Montoya fue imparable.