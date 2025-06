Victor Elías se rompe en su entrevista más dura: el último whatsapp a su madre antes de morir, el emotivo regalo de Risto...

A. Mateos Martes, 10 de junio 2025, 08:55 Comenta Compartir

El actor y músico Víctor Elías, de 34 años, se sentó en el 'Chester' junto a Risto Mejide para celebrar que vive uno de los mejores momentos de su vida. Confesó que lleva «limpio muchos cientos de días» y que emocionalmente se encuentra estable desde que conoció a Ana Guerra, con la que se casó el año pasado. Pero Elías quiso hacer un repaso de su vida en la que se convirtió en su entrevista más difícil. Habló de todo; de sus padres, de Natalia Sánchez, de sus adicciones... y terminó por romperse con el regalo que le hizo Risto.

Víctor Elías habla de su madre y su problema con las adicciones: "Podía ser el mayor diablo"



Elías detalló que la relación con su madre siempre fue complicada. «Era muy buena persona, pero tenía un gran problema de adicciones que le hacían convertirse en otra totalmente», cuenta. De ella recuerda que «era generosa y divertida» pero que en su peor versión «se convertía en el mayor diablo del mundo»: «Cuando bebía la culpa era de todo el mundo y para ella era complicado seguir viviendo».

«Al principio cuando veía a mi madre en esos estados pensaba que era por culpa de su pareja. No sabía si era normal o no, no tienes comparación. Sabia que podía tener un problema, pero no de esa magnitud, piensas que son cosas que se podían solucionar o que simplemente es lo que te ha tocado vivir», relató Elías. «Cuando veía a mi madre ebria recuerdo que era un poco aguantar que dijera que todo el mundo tenía la culpa de todo, mi abuela, mi padre…».

Finalmente, el artista optó por denunciarla. «Hubo un día que ya no podía más. Me acuerdo que me descoloqué mucho, le pegué una patada a una pared y vino la policía para preguntarme si quería denunciar», comenzó explicando. La intención era buscar la reacción de su madre: «En todo momento mi cabeza de adolescente pensaba que 'si la denuncio, mi madre se asusta, mejorará y todo ira bien'. No lo hizo. Con los años no la culpo, entiendo que le costara trabajo entender lo que pasaba».

Aquello fue el final de su relación aunque Elías pudo 'despedirse' de su madre. Fue accidental e incluso él lo vincula al destino. «Recuerdo que le mandé un whatsapp donde le decía que estaba cansado, que entendía que hiciera su vida y que la quería muchísimo. Creo que esto le dio paz, de hecho, al día siguiente se fue», aseguró.

Elías hizo vida con sus tíos pues su padre también sufría adicciones. Años después, ya como compositor, le dedicó una canción a sus progenitores. Ayer Risto invitó al programa a un músico profesional que tocase dicha canción para el joven artista. Este, que no sabía qué ocurría, cerró los ojos a petición del presentador y cuando escuchó los primeros acordes de la canción rompió a llorar.

Natalia Sánchez, su primer amor

A Víctor Elías se le conoce también como 'Guille', el niño al que dio vida en 'Los Serrano'. Aquella ficción fue su salto a la fama y también le llevó a conocer a personas que aún tienen un importante papel en su vida. Es el caso de Natalia Sánchez (Teté). Ella se convirtió en su pareja tanto en la ficción como en la vida real hasta que el actor decidió cortar la relación en sus primeros toqueteos con ciertas sustancias.

«Natalia fue mi primer todo, mi primera novia, amor...era una cosa que cuando creces lo vas entendiendo de otra cosa. Pero, siempre desde el primer momento en el que lo dejamos, estuvo la parte bonita, la sana, la de la familia, el amor que no es el pasional siempre ha estado ahí», recalcó anoche.