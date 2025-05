Víctor Elías relata el calvario que sufrió de niño por salir en 'Los Serrano': «Me pegaron entre siete...»

Alain Mateos Lunes, 5 de mayo 2025, 12:27 Comenta Compartir

Adicción a la cocaína entre otras muchas drogas, unos padres alcohólicos, bullying en el colegio... Victor Elías (Madrid, 34 años) contó hace unos meses el calvario que sufrió en su infancia y adolescencia durante la presentación de su libro 'Yo sostenido: Historia de un juguete casi roto'. El actor que dio vida a Guille en la popular serie 'Los Serrano' se abrió entonces más que nunca ante su público y hace unos días lo ha vuelto a hacer en el Día Mundial contra el bullying -se celebró el 2 de mayo-, donde fue uno de los invitados de la Fundación Cola Cao en las jornadas que han impartido sobre la lucha contra el bullying.

Elías ofrece un testimonio que sobrecoge a cualquiera. «He pasado miedo durante mucho tiempo. En algunos episodios de mi adolescencia me han pegado entre siete simplemente por salir en la tele. En estos momentos pasé mucho miedo y es un miedo que se queda instaurado, no te lo quitas», llegó a decir.

El paso por la escuela fue difícil para Elías. «Tenía el mote del 'germenoso', que no tenía nada que ver, pero me llamaban así para que la gente no se acercase a mí», cuenta. A los diez años se cambió de colegio «porque no podía más». Sus compañeros, aseguró, lo trataban diferente porque muchas veces faltaba o le cambiaban los exámenes por trabajo como actor. «No ir al colegio y salir en la tele, no era lo típico de 'ah qué guay' y que gustase a mis compañeros. El hecho de ser diferente, el que hace otra cosa u otras actividades... no es del todo agradable cuando tienes 7 o 8 años», relató.

Él superó aquello gracias a la ayuda de sus tíos, que se convirtieron en dos padres para Elías. «Pasé de estar en un hogar un poco desestructurado a un sitio más organizado. Les agradezco que tuvieran una constante charla conmigo, no solo sobre mis sentimientos, sino también de las cosas buenas y malas que me pasaban», explicó, antes de aconsejar a los niños que en estos momentos sufren ese calvario: «Tenemos que intentar llevarnos mejor con nosotros mismos, mucho mejor de lo que nos llevaríamos con nuestro mejor amigo o amiga, ya que al final contigo mismo pasas infinitamente más horas».

Victor Elías ahora afronta su vida feliz, acompañado de su actual esposa Ana Guerra: «Prácticamente todos los días me sigo arrepintiendo de cosas que hice y dije a gente que quiero, pero con Ana no me pasa. Nada más empezar, le conté que soy adicto, que ya no consumo, pero que me va a acompañar siempre y entendería si se iba. Se quedó, no me juzgó, me apoya a diario. Ha sido un viaje jodido, muy jodido, pero el final es feliz».

