Vicente Vallés desvela los entresijos de su novela en 'El Hormiguero': «EE UU ya no es ese primo mayor que nos protege» Tras el éxito de 'Operación Kazán', el periodista presenta 'La Caza del Ejecutor'

Marina León Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:52

El periodista Vicente Vallés ha vuelto a 'El Hormiguero' «a la carrera». El periodista llegó al plató tras el informativo con el tiempo justo. El comunicador presentó 'La Caza del Ejecutor', su nueva y esperada novela que acaba de salir a la venta. Tras el éxito de 'Operación Kazán', su anterior libro, esta historia arranca con el asesinato de un alto responsable del espionaje ruso a manos de un ejecutor de traidores.

Hoy ha salido 'La Caza del Ejecutor', la nueva novela de @VicenteVallesTV #VicenteVallésEH pic.twitter.com/JSRzK5nhZe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 1, 2025

Vallés ha recibido recientemente el premio Mainat «y me han dicho que ha sido la segunda vez que te han visto nervioso», apuntó Pablo Motos. «Sí, la otra fue durante una tanda de penaltis», añadió el periodista entre risas. «Me pongo nervioso siempre que juega mi equipo, el Atlético de Madrid. Aunque hay semanas estupendas y esta es una de ellas», reveló.

El presentador le lanzó al comunicador algunas preguntas sobre temas que Vallés toca en su libro. «¿A día de hoy están más unidas las dictaduras que las democracias?», preguntó Motos. «No, pero ahora no podemos decir que EE UU sea un aliado firme. No es ese primo mayor que nos protege», añade. Con respecto a la trayectoria de Donald Trump, el entrevistado opinó que «en este segundo mandato está actuando con mucha más libertad que en primero. En 2016 se puso en manos de personas que estaban dentro del 'establishment' de la época y sabían hasta donde se podía y no se podía llegar, pero ahora ya no hay límites», apuntó. «Lo que a Trump le va muy bien es que le regalen los oídos, y eso es lo que intentan los países europeos», detalló.

En cuanto a la política nacional, Vallés afirmó que «Pedro Sánchez está en un gran momento para él. Dijo que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento, y eso es lo que está haciendo. Hoy, 1 de octubre, ya se tendrían que haber presentado los Presupuestos Generales del Estado. No se ha hecho y todo sigue para adelante», explicó. «Esto hace que los socios de investidura de Sánchez sean prescindibles», añadió. En cuanto a si ve similitudes entre Trump y Sánchez, el periodista comentó que él aprecia ciertos parecidos «entre actitudes trumpistas y otras de políticos en Occidente. Pedro Sánchez puede tener algunas».

«¿Desde Moncloa ven tu informativo?», preguntó Motos. «Los verán todos me imagino», respondió el invitado. Sobre si los periodistas deben ser críticos con el poder, Vallés aseguró que «el periodismo nació para ser crítico con todos los poderes. Para fiscalizar el poder, en especial a quienes tienen las herramientas», comentó. Por último, el conductor del programa le preguntó si le fastidia que le pongan etiquetas. «En estos tiempos son inveitables y no conozco a ningún periodista a quien no se las hayan puesto», concluyó.