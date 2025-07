Un veterano cerrajero a los que se van de vacaciones en verano: «Evita dejar en casa estas pistas a los ladrones»

G. C. Jueves, 3 de julio 2025, 19:41 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

Las vacaciones de verano obligan a cerrar a cal y canto el domicilio habitual para evitar que los ladrones hagan el agosto. Más allá de una buena cerradura, hay otros pequeños detalles importantes que conviene cuidar para no dar pistas a los delincuentes de que el hogar está vacío durante una temporada. «Top 5 consejos para que no te roben estas vacaciones», sugiere el cerrajero Bruno, muy conocido en su cuenta de TikTok. Y algunos nada tienen que ver con bombines y son muy fáciles de aplicar.

El primero y más rápido, no dejar el felpudo fuera de casa. «Si alguien lo pisa y nota que está siempre limpio, sabrá que no hay movimiento en la vivienda», afirma Bruno. «Mételo dentro, evita pistas», propone. El segundo truco es la de instalar cerraduras seguras contra técnicas modernas. «Las técnicas más usadas hoy por los ladrones son la impresión y el topolino. Si tu llave tiene solo 5 o 6 puntitos, tu cerradura no está preparada. Necesitas una con 15 o 16 puntos de seguridad», explica. Se trata de llaves complejas, más difíciles de replicar o manipular.

Un error muy común es compartir constantemente en las redes sociales imágenes y vídeos de las vacaciones. Gran fallo. Bruno sugiere un total «silencio digital». «Publica a la vuelta. Si el ladrón ve que estás en otro país, sabrá que tu casa está vacía. No le pongas la faena tan fácil», zanja.

Dos últimos consejos más. El primero, instalar una mirilla digital con alerta móvil. «Puedes hablar con quien esté al otro lado, hacerle creer que estás dentro y disuadirlo. Es una herramienta espectacular». No solo eso. Graba imágenes y envía una alerta al móvil. Y para terminar, una perogrullada. El último consejo es obvio, pero muy importante. «Recuerda cerrar bien la puerta dando vueltas a la llave, no solo cerrándola con un golpe»

