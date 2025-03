La versión vasca de 'La isla de las tentaciones': «¿Del Madrid? Ella es del Athletic... ¡Traidora!»

Gabriel Cuesta Martes, 11 de marzo 2025, 16:50 | Actualizado 16:56h. Comenta Compartir

Es un fenómeno televisivo que no podía pasar por alto 'Vaya Semanita'. El espacio de humor de ETB 2 ha hecho su propia versión vasca de 'La isla de las tentaciones'. Algo menos picante que la original presentada en Mediaset por Sandra Barneda, pero tan dolorosa o más por la traición para uno de los miembros de la pareja. ¿Hay algo más doloroso para un aficionado del Athletic que ver a su pareja ponerse la camiseta del Real Madrid?

«¡Bienvenidos a 'La Euskadi de las tentaciones'!», recibe la presentadora del programa, la actriz Miriam Cabeza, al más puro estilo Barneda. Los protagonistas del día son Maite y Antxon, interpretado por Borja Pérez, una pareja que ha decidido participar para «fortalecer aún más nuestros lazos». No va a salir bien la cosa.

Resulta que pronto tienen imágenes para él de su pareja con un tentador, encarnado por Javier Antón. Primero, se les ve hacer la cama. «Están haciendo 'edredoning'. ¡Eso solo lo hacía conmigo. No puedo seguir viéndolo», llora Antxon. Es bien diferente al que se ve en 'Gran Hermano'. Básicamente porque su novia y el otro hombre solo estaban haciendo la cama.

La verdadera traición se la muestra justo después. «Hay más imágenes». «Maite, tengo un regalo para ti», la sorprende el tentador. Y resulta que es... una camiseta del Real Madrid. «¡Encima es del Madrid! ¡Déjala! Que no quiere nada contigo, merengue. Ella es del Athletic». Antxon se queda completamente boquiabierto cuando es su propia pareja la que le desmonta el argumento. «Yo no soy de ningún equipo. Lo del Athletic es por mi novio Antxon. Me da igual», sostiene mientras se la prueba.

Es ahí cuando se cruza la línea roja y el participante pierde completamente los papeles al más puro estilo Montoya, el viral concursante del programa real por su reacción al ver a su novia con otro hombre. «No la reconozco... ¡Traidora! Cómo vas a ser del Madrid... ¡Me ha reventado por dentro!», exclama mientras se rompe la camisa, a imagen y semejanza del andaluz. También echa a correr. «Antxon, por favor. Vuelve», pide la presentadora como guiño al famoso 'Montoya, por favor'.

«Me ha destruido por dentro. ¡Traidora!», se le oye a lo lejos. Su cabalgada termina pronto y vuelve al plató completamente rojo por el esfuerzo y la rabia. «Es que hace mucho frío para correr sin camiseta por La Concha... pero que coste que sigo reventado por dentro», avisa.