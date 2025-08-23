El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Verónica recuerda muy emocionada su noviazgo con Álex Casademunt en 'OT'

«Era un amor incondicional», reconoce la artista

A.M.

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:35

Han pasado casi 25 años desde que Verónica Romero y Álex Casademunt engancharon a medio país a la televisión con su historia de amor. Los dos se conocieron en la primera edición de 'Operación Triunfo', en el año 2001, y entre las paredes de la academia surgió su amor. Ella tenía pareja pero el programa le facilitó las cosas para que su novio pudiese ir a verla y así dejar formalmente la relación. A partir de ahí, el amor entre Romero y Casademunt fue a más hasta que se acabó meses después, ya fuera del 'talent show' musical. «Era un amor incondicional», reconoció ayer la cantante en 'YAS Verano'.

A Romero se la vio muy emocionada al hablar de su amigo fallecido hace cuatro años en un accidente de tráfico. «Álex era chispeante, alegre y un prodigio; si tenía que aprenderse un guion, se lo leía una vez y ya está. También aprendió a tocar el piano él solo. Tenía mucho talento, lo demostró y él siguió adelante», recordó.

Verónica explicó cómo surgió todo con Álex. «Yo le había dado solo un beso porque me contuve... Ha sido y será esa persona que me conquistó el corazón», confesó antes de contar con detalles cómo lidió sabiendo que tenía a su pareja en casa: «Con esa persona se había terminado en navidades. Prácticamente cuando llegué a casa se había terminado ya la relación, pero no pude decírselo porque no sabía cómo decirle a una persona 'te dejo' cuando estoy en un programa de televisión. Esa persona hizo cosas que a mí y a mi familia nos dolieron. Lo mejor era dejarlo y menos mal que me lo trajeron».

La artista también explicó que la relación con Casademunt se terminó cuando comenzaron ambos sus primeras giras musicales tras salir de 'OT'. «Se dejó la relación sentimental, pero nunca la relación de amor incondicional. Doy gracias por haber tenido más que una amistad con él», aseguró muy emocionada. «Fue el aprendizaje de lo que es el amor incondicional».

