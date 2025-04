Verdeliss suelta el «bombazo» con su nuevo gran reto, a la altura de las 7 maratones en 7 días

G. C. Viernes, 11 de abril 2025, 19:07 Comenta Compartir

Tras su reto de siete maratones en siete días y su récord en la distancia de 100 kilómetros ruta, Verdeliss ya tiene un gigantesco nuevo reto para este año. Estefanía Unzu, el nombre real de esta influencer navarra, lo ha adelantado a pocos días de que se estrene su documental de Movistar. Quiere ser atleta internacional y representar a España en el Campeonato del Mundo de Larga Distancia de 24 horas.

Su decisión la ha adelantado durante la presentación del documental 'Verdeliss: 7 maratones - 7 continentes - 7 días', una producción de TBS que se estrena el 14 de abril a las 22:30 horas en Movistar Plus y en la que muestra todos los detalle de cómo consiguió el triunfo en el World Marathon Challenge. Lo ha hecho, más que nada, porque para poder enfrentarse a tal hazaña debe antes cumplir otra prueba este mismo fin de semana. Este domingo 13 de abril competirá en 'Las 12 horas de Venecia' para tratar de lograr la marca mínima que establece la Real Federación Española de Atletismo y que le daría acceso al campeonato del mundo de 24 horas. Deberá recorrer 128 kilómetros en este tiempo.

El Campeonato del Mundo de Larga Distancia de 24 horas se celebrará en la localidad francesa de Albí los próximos días 18 y 19 de octubre. El «bombazo» lo ha comentado en sus redes sociales tras soltarle en la presentación del documental. «En esta era deportiva he conseguido todo lo más grande. Campeona de España, récord de España... No he sido es internacional y me gustaría apostar por ello», explicaba.

Ante la alta carga de kilometros en competición, Verdeliss se ha decidido no participar en el campeonato de España de 100 kilómetros que se celebra el 3 de mayo y apostar por la prueba de 24 horas. «Se me va la olla pero no tanto. Tenía que decantarme por una de ellas. La ultradistancia no ses como las maratones. Ya supone un viaje físico, un peaje mental que no lo sobrellevo de igual manera», justificaba.