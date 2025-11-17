Verdeliss da pistas de su regreso este fin de semana a una conocida carrera en Euskadi

Gabriel Cuesta Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Verdeliss ha dejado caer en sus redes sociales que volverá a correr en Euskadi este fin de semana. «Este domingo... Cercita de casa», daba como pista junto a un vídeo en el que se le ve corriendo en su cinta de casa. Todo hace pensar que se quitará la espina en el maratón de San Sebastián después de que el año pasado el fuerte viento impidiera su celebración. La intención de la influencer navarra era calzarse las zapatillas en el Boulevard.

Resulta que Estefanía Unzu Ripoll, su nombre real, volverá a Euskadi tan solo dos semanas después de haber añadido a su curriculum su primera Behobia-San Sebastián. Firmó un gran tiempo de 01:21:42 tras coronar los tres puertos en el recorrido de 20 kilómetros y ahora buscará bajar de 3 horas, algo a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, en una maratón completa con un circuito llano.

La navarra participó en 'Gran Hermano' y comenzó compartiendo contenido relacionado con su vida familiar antes de centrarse en su faceta deportivo. Hija de Fernando Unzu, entrenador del Ederki, y de Marta Ripoll, directiva de la Federación Navarra, se reenganchó al atletismo a raíz de la pandemia. Una pasión que había disfrutado de joven y que había abandonado en su etapa adulta, sobre todo por su maternidad. Tiene nada más y nada menos que ocho hijos. Campeona de España de 100 kilómetros, su mayor repercusión llegó a raíz del reto World Marathon Challenge, donde consiguió la victoria al completar siete maratones en siete días, cada una en un continente diferente. Ya suma 55 maratones en sus piernas y su mejor marca la firmó en Valencia en 2024, con un tiempo de 2 horas y 49 minutos. Ahora, parece que sumará la 56 en San Sebastián.