Verdeliss y su miedo a las duras cuestas de la Behobia: «Me asusta, he cambiado mis entrenamientos»

Era una carrera icónica que aún tenía pendiente. La influencer Verdeliss debutará este domingo en la Behobia y afrontará sus 20 kilómetros y sus temidos puertos. Acostumbrada a acumular kilómetros y afrontar maratones casi cada fin de semana, resulta curioso el respeto que muestra hacia la prueba por su desnivel. Sobre todo, teniendo en cuenta que llega recién aterrizada de una prueba 'rompe piernas' como es la icónica maratón de Nueva York.

«Es una carrera tan emblemática, icónica... Voy a dar lo mejor de mí, aunque no sé si el día D pueden salir mal las cosas. Nunca se sabe», prometía a sus seguidores a través de una historia en Instagram. Asegura que para afrontar esta clásica del calendario vasco ha cambiado su modo de entrenar. Ha hecho «más exteriores» y series «más cortas y rápidas». También ha introducido el entrenamiento de cuestas. «No soy muy fan, sufro más de la cuenta. Pero necesitaba incluirlo porque tiene mucho desnivel», explicaba.

Con este tipo de entrenamiento, busca mejorar la economía de carrera, la potencia... «Con ese esfuerzo extra en cada zancada preparamos los isquios, los cuádriceps y los gluteos para que tengan más fuerza. Es como un gimnasio corriendo», pone como ejemplo. Necesario para afrontar las subidas a Gaintxurizketa, Capuchinos y Miracruz.

Muestra ilusionada a sus seguidores su dorsal, el 156. Color amarillo. Eso significa que sale en el grupo élite gracias a su tiempo en media maratón, en torno a 1 hora y 22 minutos. La lógica hace pensar, si todo va bien, podría firmar un registro tan solo unos pocos minutos más lento. «Me da un poco de miedo, me asusta. Los puertos acusan mogollón las piernas», reconoce. Lo que le encanta es el color de la camiseta «moradita» conmemorativa de esta edición. «Cómo molan los colores».

Estefanía Unzu es el nombre real de esta creadora de contenido navarra, que comenzó compartiendo contenido relacionado con su vida familiar antes de centrarse en su faceta deportivo. Hija de Fernando Unzu, entrenador del Ederki, y de Marta Ripoll, directiva de la Federación Navarra, se reenganchó al atletismo a raíz de la pandemia. Una pasión que había disfrutado de joven y que había abandonado en su etapa adulta, sobre todo por su maternidad. Tiene nada más y nada menos que ocho hijos. Campeona de España de 100 kilómetros, su mayor repercusión llegó a raíz del reto World Marathon Challenge, donde consiguió la victoria al completar siete maratones en siete días, cada una en un continente diferente. Ya suma 55 maratones en sus piernas y su mejor marca la firmó en Valencia en 2024, con un tiempo de 2 horas y 49 minutos.

