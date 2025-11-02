El verdadero motivo por el que Richard Gere y Alejandra Silva se van de España La pareja ha decidido volver a Estados Unidos tras residir un año en nuestro país

A. C. Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:35 | Actualizado 12:43h.

Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, se instalaron en otoño del pasado año en España con la intención de pasar una larga temporada. Pero finalmente no será así. La pareja ha tomado la decisión de decir adiós a su estancia en nuestro país y volver a Estados Unidos, donde residieron los primeros seis años de matrimonio. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el verdadero motivo que les ha llevado a cruzar de nuevo el Atlántico?

Al parecer, todo se debe a cuestiones logísticas. Según detalla 'Hola.com', el principal motivo de la mudanza reside en los «constantes viajes a Estados Unidos que el actor realiza por cuestiones laborales». «Alejandra le acompaña siempre que puede, pero también están sus hijos», explica la revista en su portal web. Así las cosas, la pareja optó a comienzos de septiembre por mantener su hogar familiar en Nueva York y no en Madrid, como hasta ahora.

La conocida revista del corazón avanza que fue la propia Alejandra quien tomó la decisión de cambiar de planes a última hora y adaptarse a las necesidades de su marido y sus hijos, que ya están escolarizados de nuevo en Nueva York tras pasar por las aulas del colegio Brewster de La Moraleja. Hace unos días, el actor aseguraba que «lo más importante que puedo decir es que Ale estaba realmente feliz -en España- por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad. Y la comida. Todo eso, todas esas cosas estupendas de la cultura. Así que ha sido fabuloso».

Todo apunta a que el matrimonio mantendrá su el domicilio que tienen en una exclusiva urbanización de Madrid, ya que la intención de la pareja es volver por motivos de trabajo y personales siempre que sea necesario.

En cualquier caso, los compromisos laborales y benéficos que tiene Alejandra en España se mantendrán intactos. Y es que uno de los motivos que llevó a la pareja a mudarse a Madrid fue formar parte del patronato de la ONG Hogar Sí. «Queremos ayudar a este país a acabar con el sinhogarismo. Nuestro objetivo es que, de aquí a 5 años, nadie duerma en la calle», explicaba Alejandra a comienzos de año. «La verdad es que nos estás viendo en nuestro momento. Estamos más felices que nunca. Ella, porque está en casa, y yo porque, si ella es feliz, yo soy feliz», afirmaba el actor a su llegada a nuestro país.