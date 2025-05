El verdadero motivo de la operación de Kiko Matamoros: «Fue más de lo pensado»

S. O. Miércoles, 7 de mayo 2025, 10:11 Comenta Compartir

Kiko Matamoros fue uno de los protagonistas en el primer programa en plató de 'La familia de la tele'. A pesar de su participación en el gran desfile inaugural del pasado lunes, el colaborador, de 68 años, continúa en fase de recuperación tras tener que someterse a una operación de estómago.

Hasta ahora, habían trascendido pocos detalles sobre el motivo de esta cirugía de carácter «urgente». Pasados unos días de la intervención, su mujer Marta López Álamo desveló que se trataba de una cirugía en el aparato digestivo, si bien declinó ofrecer más información. «Lo que sí os puedo contar es que era una cirugía para solventar una situación que le llevaba restando calidad de vida, ya casi dos años relacionada con el aparato digestivo, pero que gracias a Dios ha salido todo bien y está recuperándose y camino a llevar la vida que siempre ha llevado, es decir, una vida normal», señaló entonces la influencer.

Este martes, el popular tertuliano fue entrevistado por María Patiño y reveló que le detectaron un lipoma que había que extirpar. «Vamos a ver, ha salido todo bien. Lo que pasa es que la operación fue un poco, un poquito, más larga y complicada de lo que se esperaba al inicio. La recuperación es un poco más larga y más tediosa. Pero ha salido todo bien, puedo comer ya casi con total normalidad. No muchas cantidades, pero está bien. Encontraron ahí un lipoma, que no es nada, porque se mandó a biopsia y no había absolutamente nada maligno», explicó.

.@maria_patino no ha sido capaz de hacer un espresso. ☕️



A Sabrina Carpenter no le gusta esto.#LaFamiliaDeLaTele ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/9l9JEpDS1l — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 6, 2025

El pasado 10 de abril, el propio Kiko fue el encargado de hacer pública su operación con una foto desde la habitación en la que permanecía ingresado. Junto a la imagen, un mensaje: «¡Buenos días, corazones! Estoy igual que mi Madrid. El miércoles remontamos los dos», escribió a sus seguidores en Instagram.