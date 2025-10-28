El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imágenes de avance de la novena temporada de 'La isla de las tentaciones 9'. Telecinco

Cuándo y dónde ver 'La isla de las tentaciones 9': Telecinco confirma la fecha de estreno

El famoso reality de Telecinco está a punto de arrancar

S. O.

Martes, 28 de octubre 2025, 13:00

Comenta

La novena temporada de 'La isla de las Tentaciones' calienta motores. Los fans del reality de Mediaset ya conocen la fecha de estreno del primer capítulo: este lunes 3 de noviembre en Telecinco y en Mediaset Infinity. Sandra Barneda volverá a estar al frente. El programa, en el que parejas ponen a prueba su amor y que se graba en República Dominicana, ha sido un éxito de audiencia en las ediciones anteriores.

Noticias relacionadas

La nutricionista vasca que amenaza con revolucionar 'La isla de la tentaciones': «Estoy más buena que los pintxos»

'La Isla de las Tentaciones 9' recupera como soltero a uno de los novios de la primera edición

Telecinco ha dado a conocer cómo y dónde ver la novena temporada. Habrá una triple entrega semanal que arrancará a las 21.45 horas: los lunes ofrecerá un programa con su duración habitual y los martes y los miércoles la narración de la experiencia continuará en la franja de access prime time.

Los capítulos se verán completados con 'El Debate de las Tentaciones', programa que Mediaset Infinity emitirá en exclusiva los viernes y que se verá en abierto para todos los usuarios de la plataforma de contenidos de Mediaset España. El espacio ofrecerá su primera entrega el viernes 14 de noviembre. Emitirá material inédito de la experiencia y avances exclusivos y contará con la participación de los grandes protagonistas de la edición y las valoraciones de un equipo de colaboradores.

Además, estrenará este martes 28 de octubre la segunda y última entrega de 'Rumbo a La isla de las tentaciones', programa que presentará en detalle a las cinco parejas de la novena edición.

