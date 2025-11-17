El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 17 de noviembre

El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»

La tenista dio juego en su visita a 'La Revuelta'

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:15

David Broncano no hace diferencias entre invitados a la hora de hacer las preguntas clásicas. Ni siquiera si enfrente está una ex, como es el caso de la tenista Paula Badosa. El cómico no se cortó. «Ahora estoy soltera y quieren saber... qué cabrones», se la invitada, con la que guarda una gran relación. La deportista española no se cortó al responder y le tomó el pelo.

¿Dinero en el banco? «Sigo teniendo más que tú. Me da igual que hayas firmado lo que sea». «Lo único que te importa, eh. Lo que pasa es que yo puedo trabajar de esto hasta los 70. Ya puedes hacer un saco muy gordo», se reía el cómico, que le dio enhorabuena.

La otra, la de las relaciones sexuales en el último mes, tenía más interés por motivos evidentes. «¿Petting? Yo acabo en sexo. Si petting acabo petting... que me petting. La cosa no está increíble. Estoy en pretemporada y estoy más cansada... no me queda tiempo para lo demás. Estoy soltera», se justificaba sin dar puntuación. «Vaya cómo va a estar el buzón de Instagram esta noche», valoraba el presentador.

La tenista acudió al programa de su expareja. No sé cortó para dejar un recado a su otro ex, Tsitsipas, y tomó el pelo en más de una ocasión a su anfitrión, con el que sí guarda una buena relación. La tenista llevó sus regalos: unas zapatillas de tenis en cuyas lengüetas podía leerse 'puto amo' y una foto de ambos en una cancha para demostrar que «Broncano me entrenó». «Pasaste de la noventa y pico al número dos... No sé qué decirte», se reía. A cambio, la deportista se llevó una botella de aceite de Jaén.

Badosa le tomó el pelo al cómico y recordó la entrevista de con la cantante Rosalía del pasado lunes. «Me encantó la canción de 'La Perla'. Estoy en ese momento». Nada tenía que ver con el presentador, con el que rompió a finales de 2020. El propio Broncano confesó que fue ella quien decidió romper. Al que se refiere es al tenista Stefanos Tsitsipas, cuya relación terminó este pasado verano. Broncano comenzó a salir con su actual pareja, la actriz Silvia Alonso, en junio de 2021.

La última vez se vieron tan solo «hace unos meses», con motivo del Mutua Madrid Open. «Llevo un año jodido. Y me quedan seis meses más», explicaba. Lleva en fuera de juego prácticamente todo 2025 por varias lesiones.

