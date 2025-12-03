La última sorprendente decisión de Telecinco: dar las Campanadas desde un pueblo de 1.500 habitantes La presentadora Sandra Barneda y el influencer Xuso Jones serán los encargados de dar la bienvenida al 2026 en Mediaset

A. Mateos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:42 Comenta Compartir

Mediaset decidió abandonar la Puerta del Sol para dar las Campanadas hace ahora nueve años. Desde entonces, el grupo audiovisual se mueve por España, sin rumbo alguno y con cero expectativas de dar un cambio que devuelva la alegría a la cadena italiana. Este año han decidido que la presentadora Sandra Barneda y el influencer Xuso Jones sean los que despidan el año desde los canales de Mediaset -Telecinco y Cuatro, fundamentalmente-. Lo harán desde la estación de esquí de El Formigal junto al reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego, una de las villas más singulares del pirineo aragonés que cuenta solo con 1.500 habitantes censados.

El año pasado firmaron un mínimo histórico con un 4,5% de cuota de pantalla en todos sus canales. El dato invitaba a pensar que Mediaset decidiría volver a los balcones de la Puerta del sol para despedir el 2025 y en busca de un punto de inflexión que les permitiese levantar la cabeza en las audiencias. Pero no, la estrategia es la misma que les ha llevado a registrar el peor dato de su historia en unas Campanadas.

Esta vez los que tendrán que dar la cara son Sandra Barneda y Xuxo Jones. La primera es la nueva estrella de Telecinco gracias a su magnífico papel como presentadora de 'La isla de las tentaciones'; el segundo es uno de los hombres de moda de Cuatro gracias al concurso 'Lo sabe, no lo sabe'.

Desde la terraza de Marchica, su emblemático après-ski a pie de pistas, Sandra Barneda y Xuso Jones conducirán la retransmisión de fin de año antes de ceder el protagonismo al reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego.

«La noche del 31 es una de las noches más bonitas del año, una de las que más esperanza se reparte en el mundo. Desde que yo era pequeña, cuando veía las películas navideñas y me leían los cuentos, ¡todo pasaba en la nieve! Y este año, hacer las Campanadas en la nieve, en este enclave, me parece la imagen más bonita», aseguró Barneda. Xuso Jones añadió que «yo veía en TikTok y en otras redes el ambientazo de Formigal y de Marchica, tan sano, tan divertido, tan familiar... Por eso, cuando me dijeron que iba a presentar las Campanadas y que sería desde aquí, fue como un sueño hecho realidad».