El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre

TVE sorprende con el fichaje de Iñaki Gabilondo para un nuevo programa en 2026

El ente público ha anunciado también la llegada de Alba Flores para presentar otro nuevo formato

G. Cuesta

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:37

El próximo año televisivo comenzará con fichajes en RTVE. El ente público ha hecho oficial la llegada del periodista vasco Iñaki Gabilondo para conducir en 2026 el nuevo programa 'La gran aventura de la lengua española'. También Alba Flores debutará como presentadora en otro espacio sobre historia.

Se trata de dos formatos divulgativos para los que se ha fichado estos dos conocidos rostros. Fue el propio presidente de RTVE, José Pablo López, quien confirmó en la Comisión Mixta de control a la corporación en el Senado la apuesta por 'La gran aventura de la lengua española', espacio en el que colaborarán el Instituto Cervantes y la Real Academia Española.

De esta forma, Gabilondo regresa a televisión. Lo hace en una casa, TVE, en la que fue director de informativos y conductor de otras apuestas como 'En familia' (1987-1989), 'Gente de primera' (1993) y 'Entrevista con' (1995). Este nuevo programa se lanzará en La 2 y RTVE Play. Dirigido por Pepe Azpiroz, contará con un total de ocho programas. Desde el nacimiento de la lengua nacional en los siglos oscuros de la alta Edad Media peninsular hasta otros momentos de la historia de este país

Por su parte, Alba Flores dirigirá 'Aprobado en historia'y profundizará «en episodios clave» de la historia reciente de España. La noticia se conoce justo después de que acudiese a 'La Revuelta' a presentar su documental en honor a su padre, Antonio Flores.

