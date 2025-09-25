Una turista argentina alucina con los bilbaínos y sus costumbres en los bares: «Es una genialidad» La joven ha visitado la capital vizcaína por primera vez en su vida junto a su novio vasco y ha disfrutado de una de las tradiciones más populares: irse de pintxos

Una de las actividades más recomendadas a los turistas que llegan a Bilbao es irse de pintxos. Si encima conoces a alguien que pueda llevarte por los mejores bares de la ciudad, más que mejor. Es lo que le ha ocurrido a Brenda, una joven argentina que visitó la capital vizcaína a finales de agosto junto a su novio vasco, y salió completamente sorprendida de lo que se encontró.

En un vídeo que la joven ha subido a su perfil de Tiktok cuenta que «es una genialidad» que los bilbaínos se pidan su bebida y su pintxo y disfruten del tentempié sentados en la calle. «La gente se compra su pintxo, su vasito de vino, de cerveza o de coca... lo que fuese... y sale a la calle a tomarlo y a beberlo. Y dejan todos los vasos ahí fuera. Todo el mundo hace eso. Me parece una genialidad», señala.

Brenda grabó el vídeo en la zona de Diputación, junto a Gran Vía. La pareja se pidió un par de cervezas con cuatro pintxos y disfrutaron de la ronda junto a la biblioteca.

No fue la única actividad que realizaron en tres semanas. Como buena argentina, Brenda no quiso dejar de visitar San Mamés. En un país como el suyo, donde el fútbol es una religión, la parada en La Catedral resultó imprescindible. También visitaron otros rincones de Bilbao, San Juan de Gaztelugatxe, Getxo y San Sebastián.

