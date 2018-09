Trump se hace un kalimotxo con coca-cola light en la Asamblea de la ONU Trump con su copa de kalimotxo. El presidente de EE UU brindó con esta bebida mientras el resto de líderes lo hacían con vino EL CORREO Jueves, 27 septiembre 2018, 14:23

Pensábamos que ya habíamos visto casi todo sobre las excentricidades de Donald Trump desde que fue elegido presidente de Estados Unidos. Pues no. Este miércoles volvió a superarse y en esta ocasión el motivo fue un brindis en la cena que se celebraba en la Asamblea de la ONU. A Trump no se le ocurrió mejor idea que, mientras el resto de líderes mundiales levantaban sus copas de vino, pedir una coca-cola light y allí mismo prepararse un kalimotxo. No era conocida la afición del presidente americano por esta bebiba lo que ha provocado cierto 'impacto' en los medios americanos. Y por supuesto en las redes sociales.

President Trump sips Diet Coke from his wine glass after a toast. (Photo: Carlos Barria/Reuters) pic.twitter.com/xZRRw0xKZa — Colin Campbell (@colincampbell) 25 de septiembre de 2018

Lo cierto es que esta no ha sido la única anécdota del líder americano tras su paso por la 73 Asamblea General de la ONU que se ha celebrado en Nueva York. Ha cargado contra todo y contra todos. Trump ha seguido mostrando su apoyo a Brett Kavanaugh, su candidato al Supremo, acusado por abusos sexuales a tres mujeres. También ha sido capaz de animar al Ejército venezolano a dar un golpe de Estado y de abrir la puerta a una posible reunión con Maduro. «No estaba en mis planes pero si puedo ayudar para eso estoy aquí», ha dicho.

Y también se ha podido ver cómo el pleno de la Asamblea General de la ONU se carcajeaba de una de las exageraciones de su discurso. «En menos de dos años, mi Administración ha logrado más que casi cualquier administración en la historia de EE.UU.», proclamó, ante la risa de las delegaciones. «No se reían de mí, se reían conmigo», explicó Trump en pleno esperpento.