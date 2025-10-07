El troleo de Bayona a Broncano que impresiona al equipo de 'La Revuelta' El humorista se quedó alucinado cuando descubrió que estaba entrevistando al hermano gemelo del director de cine

A.M. Martes, 7 de octubre 2025, 07:52 Comenta Compartir

El director de cine JA Bayona se sentaba en 'La Revuelta' para promocionar 'Vieja Loca', su última película, pero en su lugar acudió su hermano gemelo, Carlos. Que se habían intercambiado los papeles solo lo sabían ellos y Broncano cayó en la trampa al instante. Recogió de la mano de Carlos Bayona los tradicionales regalos que traen los invitados y empezó la entrevista como si del cineasta se tratase.

Pocos minutos después, el teléfono del equipo de 'La Revuelta' empezó a sonar. Le advirtieron a Broncano que tenía una llamada. «¿No prevista? ¿Es regalo suyo? Intuyo que es una broma suya. Ponedla, sea lo que sea», comentó el humorista empezando a sospechar de que algo raro ocurría.

En la pantalla, de repente, apareció Bayona. La cara de Broncano era un poema, porque lo tenía a escasos dos metros. El Bayona del móvil le explicaba a Broncano que su tren había salido tarde de Barcelona y que iba con retraso. «No sé si está grabado o...», dijo incrédulo.

Pero no estaba grabado. Unos segundos después, JA Bayona irrumpía en el teatro y se destapaba la broma. «Has llamado a otro ya», bromeó el director sobre su hermano gemelo. Broncano le pidió al segundo Bayona, a Carlos, que se acercase. Este se había colocado una máscara de un bulldog en la cabeza para disimular mientras su hermano llamaba por videollamada.

Cuando los hermanos se saludaron, JA Bayona le explicó lo sucedido a Broncano: «Le he dicho que llegaba tarde y me echara un cable. (...) El último día que nos vimos me confundiste y dijiste 'ya no me confundo más'». El presentador de 'La Revuelta' se sumó a la broma: «¿Qué te confundí? Pero perdón, ¿quién está hablando ahora? Os habéis movido muy rápido, como cuando se barajan las cartas. Y ahora ya otra vez, ya no sé quién es quién». Y los protagonistas volvieron a intercambiar sus posiciones a toda velocidad descentrando al público. «Ha sido una excelente broma. Muchas gracias a los dos por hacerla. Muy bien ejecutada, lo habéis jugado muy bien», sentenció el humorista.