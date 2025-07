La tremenda rajada de Alba Carrillo contra Ana Rosa Quintana: «Ni tu maravillosa estilista puede levantar tu plúmbea facha-da»

G. C. Jueves, 24 de julio 2025, 22:29 Comenta Compartir

Tremendo encontronazo entre Ana Rosa Quintana y Alba Carrillo. Todo a raíz de una respuesta de la presentadora de Mediaset en un canutazo del medio digital Fórmula TV. Al hacer balance de su regreso a las mañanas desde TardeAR en esta temporada, acabó siendo preguntada por unas palabras sobre ella de la otra implicada, ahora en TVE. «¿Quién es?», le soltaba al reportero antes de escapar. El gesto ha sentado a cuerno quemado a la modelo.

La colaboradora de D Corazón no se ha mordido la lengua. «Y cómo le explico yo a este ser humano que todos los seres vivientes somos por el mero hecho de existir y merecemos respeto y dignidad», arrancaba en su perfil de Instagram la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López, ahora colaboradora destacada en los espacios de prensa rosa de la televisión pública.

«¿Cómo le explico quién soy? ¿La que escribió un libro editado por la editorial más prestigiosa del mundo y lo escribió sola? ¿La que fue víctima de sus pocos escrúpulos periodísticos? ¿La que grabó en una fiesta privada a la que ella misma invitó? ¿La que no ha tenido nunca contacto con Villarejo porque no ha tenido que salvar nunca a ningún marido?; ¿La que nunca ha dicho que los gaditanos viven de paguitas pero va allí a celebrar la boda de su hijo?;¿La que tuvo que interponer una demanda por su situación laboral en un programa de su productora? ¿La que trabaja en la cadena que te gana todas las mañanas? ¿La que nunca ha dicho que Usera es Chinatown?'', lanzaba Carrillo.

''Y puedo seguir...pero prefiero echarme la siesta. Haznos un favor y vete a la radio. No por la edad, no me gusta el edadismo, es porque se te pone un carácter cada vez más agrio y se refleja en tu cara. Ni tu maravillosa estilista, a la que admiro profundamente, puede levantar tu plúmbea facha-da'', zanjaba sobre la que fuera su jefa en su etapa en Mediaset.