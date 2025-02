La tremenda experiencia de Vanesa Martín con un médium: «Me puse a llorar»

Joseba Fiestras Martes, 25 de febrero 2025, 22:53 Comenta Compartir

Con una trayectoria consolidada y una conexión única con el público, Vanesa Martín sigue emocionando con sus letras y su inconfundible voz. La malagueña acudía a 'El Hormiguero' para desvelar los nuevos proyectos en los que trabaja y, de paso, hacer un repaso a su imparable trayectoria. Compartir con Pablo Motos los detalles de su carrera y su proceso creativo era el objetivo. Y venía con primicia, su nuevo single, 'Sesentas'. «Es diferente, muy de raíz, con mucha mezcla y muy de vanguardia», desvelaba. La canción pertenece a su nuevo disco, que se titulará 'Casa mía'. El nombre lo soltó la artista durante una gira. «Teníamos una estrategia montada para decir el título junto a un montón de acciones, y de repente a mí se me escapó. Y veo las caras desencajadas del equipo», recordaba. En su flamante trabajo solo hay una colaboración, la de Joaquín Sabina. «Para mí, además de que lo admiro mucho como creativo, es un ser tan generoso y tan amoroso… Es familia para mí desde hace muchos años. Le enseñé el disco, él me iba comentando todas las canciones y le gustó mucho una de ellas. Me dijo que le recordaba mucho a México. Y como siempre me dice que tire de él para lo que yo quiera, se lo comenté a Jimena, su mujer, y me dijo que iba a estar encantado. Le pregunté a él a ver cómo le iba y me dijo que parecía que la había escrito para él. Le dije que jugara e hiciera lo que quisiera con la canción. Cambio varias cosas y la hizo crecer», comentaba entusiasmada.

'Sesentas' se llama así porque tenía muchas ganas de hacer algo «muy sesentero». Y Vanesa se explicaba: «La estética de la canción es muy fresca y desenfadad. Es la primera vez que me atrevo a jugar con mi voz y a sacarme de mi momento cantautora. Juego con el auto-tune como elemento, como si fuera un instrumento más», detallaba. La intérprete derrochaba ilusión pensando en su nueva gira donde viajará a México. Motos le preguntó por el picante. «Me gusta, pero me jugó una mala pasada. Llegué a México con todas las ganas y probé todas las salsas oscuras. El primer y el segundo día, bien. Pero el tercero ya empezaba a notar el estómago, y me he pegado los dos últimos días en México que veía un baño y veía a Dios», afirmaba entre risas.

Hablando de comida, Martín descubría que Pablo Alborán le invitó a comer a su casa, pero acabó con sorpresa. «Es que me quedé encerrada en una urbanización de al lado que no era la de él y yo con mi olla de sopa de marisco. Es que me indicó mal. Aquello no me sonaba, pero me abrieron una puerta y entré en una casa. Me llamó Pablo y me dijo que estaba en la urbanización de al lado», recordaba. Otro de sus amigos es médium. «Al principio dudaba de él, pero ahora me deja loca. Me ha dicho cosas muy heavys. Concretas con nombres de mis hermanos, de mi familia, de dolencias, de preocupaciones, de mis abuelos… Voy a contar algo que no he contado nunca. Mis abuelos por parte de padre tuvieron una muerte trágica. Y en mi casa de eso no se ha hablado nunca. Y yo siempre me he quedado con las ganas de saber. Y le pregunté a mi mago por los padres de mi padre. Me dijo que estaban allí. Le pregunté si sufrieron y me dice que no. Y empieza a contarme cómo fue la muerte, con detalles de lo que les pasó. Yo no había hablado nunca de eso. Me contó que se les cayó el techo, que el muro se les vino abajo, y que había mucha agua… Me puse a llorar. Aquello me alivió», revelaba.