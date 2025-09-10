El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una treintena de artistas homenajea a Queen en París con una emocionante flashmob
@itsjuliencohen

Una treintena de artistas homenajea a Queen en París con una emocionante flashmob

La actuación espontánea fue idea del pianista Julien Cohen, que sorprendió a lugareños y turistas que en ese momento se encontraban en la Place de la Contrescarpe, en el Barrio Latino

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:10

Place de la Contrescarpe, en pleno Barrio Latino de París. Un lugar concurrido, repleto de turistas una tarde cualquiera. Nadie imaginaba lo que iba a ocurrir allí. En un abrir y cerrar de ojos, se abre la ventana de un edificio y suenan los primeros acordes de 'Bohemian Rapsody. Todas las miradas apuntan allí.

Tres angelicales voces comienzan a interpretar la legendaria canción de Queen y a partir de ahí comienza el espectáculo, una flashmob en la que participan hasta una treintena de artistas distribuidos por diferentes puntos que ha emocionado en la capital gala y que se ha hecho viral.

La actuación tuvo lugar el pasado 10 de julio, pero el vídeo comenzó a circular en redes sociales este martes. El pianista Julien Cohen, el artífice de la idea y que ya ha protagonizado otros momentos épicos con música espontánea en plena calle, lo publicó en su perfil de Instagram bajo el título: «¡El flashmob de 'Bohemian Rhapsody' más INCREÍBLE que jamás hayas visto!».

«Arte puro»

En esta ocasión, el músico estadounidense, que ha querido homenajear a Queen, está acompañado por una treintena de artistas que se unen a la actuación cantando en ventanas, balcones o en algunos de los bares que jalonan esta conocida plaza parisina.

Los viandantes no daban crédito. En cuanto se percataron de que se trataba de una flashmob, no dudaron en tratar de grabar la escena con sus móviles. El vídeo cuenta ya con miles de reproducciones en redes sociales y los usuarios se han deshecho en elogios con frases como «el mejor homenaje a Queen que vi en mi vida» o «esto es arte puro».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  5. 5 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  6. 6 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una treintena de artistas homenajea a Queen en París con una emocionante flashmob