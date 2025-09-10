Una treintena de artistas homenajea a Queen en París con una emocionante flashmob La actuación espontánea fue idea del pianista Julien Cohen, que sorprendió a lugareños y turistas que en ese momento se encontraban en la Place de la Contrescarpe, en el Barrio Latino

Silvia Osorio Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:10

Place de la Contrescarpe, en pleno Barrio Latino de París. Un lugar concurrido, repleto de turistas una tarde cualquiera. Nadie imaginaba lo que iba a ocurrir allí. En un abrir y cerrar de ojos, se abre la ventana de un edificio y suenan los primeros acordes de 'Bohemian Rapsody. Todas las miradas apuntan allí.

Tres angelicales voces comienzan a interpretar la legendaria canción de Queen y a partir de ahí comienza el espectáculo, una flashmob en la que participan hasta una treintena de artistas distribuidos por diferentes puntos que ha emocionado en la capital gala y que se ha hecho viral.

La actuación tuvo lugar el pasado 10 de julio, pero el vídeo comenzó a circular en redes sociales este martes. El pianista Julien Cohen, el artífice de la idea y que ya ha protagonizado otros momentos épicos con música espontánea en plena calle, lo publicó en su perfil de Instagram bajo el título: «¡El flashmob de 'Bohemian Rhapsody' más INCREÍBLE que jamás hayas visto!».

En esta ocasión, el músico estadounidense, que ha querido homenajear a Queen, está acompañado por una treintena de artistas que se unen a la actuación cantando en ventanas, balcones o en algunos de los bares que jalonan esta conocida plaza parisina.

Los viandantes no daban crédito. En cuanto se percataron de que se trataba de una flashmob, no dudaron en tratar de grabar la escena con sus móviles. El vídeo cuenta ya con miles de reproducciones en redes sociales y los usuarios se han deshecho en elogios con frases como «el mejor homenaje a Queen que vi en mi vida» o «esto es arte puro».