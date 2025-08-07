El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Tras el desafío de correr por los «barrios chungos» de Barcelona, llega el de correr por los «barrios pijos» de Madrid

La cómica y actriz Isabel Rey parodia el vídeo de la influencer Mariona Pujol

Leire Moro

Leire Moro

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:29

Si a principios de semana se desataba la polémica por el reto de una influencer deportista que se propuso hacer una serie de vídeos corriendo por los «barrios chungos» de Barcelona, ahora se ha vuelto viral la parodia que ha hecho la cómica y actriz Isabel Rey Hernández.

Cuando la influencer Mariona Pujol pensó en cómo conseguir más seguidores o en cómo alimentar de contenido nuevo sus redes sociales, es posible que no tuviese en mente que su nueva idea se convirtiese en una de las muchas polémicas que se viralizan. Se ha hecho tan popular que Isabel Rey Hernández, que acumula más de 124 mil seguidores en TikTok, se ha lanzado a las calles de Madrid para presentar su propio reto: correr por los «barrios pijos» de la capital.

@isabelreyh Parodia corriendo por barrios pijos de Madrid😂🏃🏻‍♀️🏃🏼‍♀️ #humor #comedia #parodia #correr ♬ sonido original - Isabel Rey Hernández

«Solo digo que estamos corriendo por uno de los barrios más pijos de Madrid, estamos corriendo en Serrano», inicia la cómica, que también va acompañada por una amiga. «A ver, no me siento muy cómoda, la verdad, es como que se te clavan todas las miradas; suerte que vamos con la superchonic», continúa explicando Rey.

En este recorrido, el olor es mucho más diferente que al que describieron las corredoras por la Florida. «En el primer kilómetro solo hemos olido a Chanel y en el segundo nos han dicho muchas cosas en plan 'ordinarias hostias'». Todo esto en clave de parodia, cogen palabra por palabra del vídeo de Mariona y le dan la vuelta. La publicación ha acumulado casi dos mil comentarios y más de cien mil me gusta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  2. 2 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  5. 5 Bizkaia activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas
  6. 6

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  7. 7

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  8. 8

    El drama de Unai Egiluz
  9. 9 Los cimarrones ya están engordando en la jaula del mar de Getaria
  10. 10

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tras el desafío de correr por los «barrios chungos» de Barcelona, llega el de correr por los «barrios pijos» de Madrid

Tras el desafío de correr por los «barrios chungos» de Barcelona, llega el de correr por los «barrios pijos» de Madrid