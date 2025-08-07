Tras el desafío de correr por los «barrios chungos» de Barcelona, llega el de correr por los «barrios pijos» de Madrid La cómica y actriz Isabel Rey parodia el vídeo de la influencer Mariona Pujol

Leire Moro Jueves, 7 de agosto 2025, 16:29 | Actualizado 16:46h.

Si a principios de semana se desataba la polémica por el reto de una influencer deportista que se propuso hacer una serie de vídeos corriendo por los «barrios chungos» de Barcelona, ahora se ha vuelto viral la parodia que ha hecho la cómica y actriz Isabel Rey Hernández.

Cuando la influencer Mariona Pujol pensó en cómo conseguir más seguidores o en cómo alimentar de contenido nuevo sus redes sociales, es posible que no tuviese en mente que su nueva idea se convirtiese en una de las muchas polémicas que se viralizan. Se ha hecho tan popular que Isabel Rey Hernández, que acumula más de 124 mil seguidores en TikTok, se ha lanzado a las calles de Madrid para presentar su propio reto: correr por los «barrios pijos» de la capital.

«Solo digo que estamos corriendo por uno de los barrios más pijos de Madrid, estamos corriendo en Serrano», inicia la cómica, que también va acompañada por una amiga. «A ver, no me siento muy cómoda, la verdad, es como que se te clavan todas las miradas; suerte que vamos con la superchonic», continúa explicando Rey.

En este recorrido, el olor es mucho más diferente que al que describieron las corredoras por la Florida. «En el primer kilómetro solo hemos olido a Chanel y en el segundo nos han dicho muchas cosas en plan 'ordinarias hostias'». Todo esto en clave de parodia, cogen palabra por palabra del vídeo de Mariona y le dan la vuelta. La publicación ha acumulado casi dos mil comentarios y más de cien mil me gusta.