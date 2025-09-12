La traición de Judas llega a 'Supervivientes'... con drama familiar a la vista Los concursantes viven unas condiciones muy duras en Honduras: sin comida, plagados de picaduras de mosquitos y con las tormentas golpeando el campamento

A.M. Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:51

La segunda edición de 'all stars' de 'Supervivientes' ha empezado con las peores condiciones posibles para los concursantes. Apenas tienen comida, sufren una invasión de mosquitos y, para colmo, las tormentas no cesan en los Cayos hondureños. Llevan solo unas semanas y muchos de ellos ya están al límite.

Pero el concurso sigue adelante y ayer se despidió el primero de los supervivientes. Tras unas ajustadas votaciones, Kike Calleja fue el escogido por la audiencia para hacer las maletas. Pero antes, el programa le encomendó una importante tarea... que después la definieron como «una traición» en toda regla. El concursante debía darle un beso en la frente al superviviente que deseaba endosarle un punto para la nominación. Este escogió a Sonia Monroy, con quien había tenido roces en los últimos días, y le plantó el «beso de la traición», con la excusa de que dejaban las rencillas atrás.

Laura Madrueño sacó a los concursantes de la palapa para disputar la prueba de líder. Este jueves debían sostener sus propios cuerpos apoyados entre dos muros. Se vivieron duelos muy intensos y alguno incluso llegó a superar los diez minutos. Finalmente, en ambas pruebas la ganadora fue una mujer. En playa Armonía, el collar de líder se lo colgó Miri tras medirse a Torres en un mano a mano final, y en playa Caos, la ganadora fue Gloria Camila que se impuso a Jessica Bueno tras más de once minutos entre muros.

¡¡Miri se convierte en líder de Playa Armonía!! 🏅



Menudo duelo 🔥



🏝️ #SVAllStarsGala2

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/e9tbXQw7Cb — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 11, 2025

Con los collares repartidos llegó el turno de las nominaciones. Monroy partía con desventaja por el «beso de la traición» pero logró salvar los muebles. El grupo nominó a Elena Rodríguez y Adara Molinero, madre e hija. Se avecina drama familiar en Honduras la próxima semana. Y las lideresas sacaron a la palestra a Tony Spina e Iván González, dos concursantes que apuntan a ser de los favoritos.

