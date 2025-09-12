El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La traición de Judas llega a 'Supervivientes'... con drama familiar a la vista

Los concursantes viven unas condiciones muy duras en Honduras: sin comida, plagados de picaduras de mosquitos y con las tormentas golpeando el campamento

A.M.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:51

La segunda edición de 'all stars' de 'Supervivientes' ha empezado con las peores condiciones posibles para los concursantes. Apenas tienen comida, sufren una invasión de mosquitos y, para colmo, las tormentas no cesan en los Cayos hondureños. Llevan solo unas semanas y muchos de ellos ya están al límite.

Pero el concurso sigue adelante y ayer se despidió el primero de los supervivientes. Tras unas ajustadas votaciones, Kike Calleja fue el escogido por la audiencia para hacer las maletas. Pero antes, el programa le encomendó una importante tarea... que después la definieron como «una traición» en toda regla. El concursante debía darle un beso en la frente al superviviente que deseaba endosarle un punto para la nominación. Este escogió a Sonia Monroy, con quien había tenido roces en los últimos días, y le plantó el «beso de la traición», con la excusa de que dejaban las rencillas atrás.

Laura Madrueño sacó a los concursantes de la palapa para disputar la prueba de líder. Este jueves debían sostener sus propios cuerpos apoyados entre dos muros. Se vivieron duelos muy intensos y alguno incluso llegó a superar los diez minutos. Finalmente, en ambas pruebas la ganadora fue una mujer. En playa Armonía, el collar de líder se lo colgó Miri tras medirse a Torres en un mano a mano final, y en playa Caos, la ganadora fue Gloria Camila que se impuso a Jessica Bueno tras más de once minutos entre muros.

Con los collares repartidos llegó el turno de las nominaciones. Monroy partía con desventaja por el «beso de la traición» pero logró salvar los muebles. El grupo nominó a Elena Rodríguez y Adara Molinero, madre e hija. Se avecina drama familiar en Honduras la próxima semana. Y las lideresas sacaron a la palestra a Tony Spina e Iván González, dos concursantes que apuntan a ser de los favoritos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  2. 2

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  5. 5

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  6. 6

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  7. 7

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  8. 8

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  9. 9

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La traición de Judas llega a 'Supervivientes'... con drama familiar a la vista

La traición de Judas llega a &#039;Supervivientes&#039;... con drama familiar a la vista