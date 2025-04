Las tragedias que marcaron a Antonio Orozco: la muerte de la madre de su hijo y su nueva vida tras pesar 127 kilos

Marina León Viernes, 25 de abril 2025, 11:25 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

Antonio Orozco (Hospitalet de Llobregat, 1972) acudió a 'El Hormiguero' este miércoles para presentar su décimo disco, titulado 'El tiempo no es oro', que verá la luz el 25 de abril. Más allá de las canciones que componen el álbum, el cantautor catalán de raíces andaluzas habló sin pelos en la lengua del proceso creativo del disco, que ha quedado plasmado en 'El método Orozco', un documental disponible en Amazon Prime.

«Hubo un día en mi casa en el que, literalmente, pensaba que me iba a morir. Lo veía todo distorsionado y para mí, era imposible dormir si no me tomaba alguna pastilla», cuenta el artista. También desvela que, aunque la cinta aborda diferentes momentos de su trayectoria, «la columna vertebral ha sido el cambio de peso. A nadie le gusta ir por el mundo con veinte o treinta kilos de más», señala, y es que según apunta, llegó a pesar 127 kilos. «Un médico me dijo algo que nunca olvidaré: 'Con la edad que tienes, el peso que tienes y cómo te encuentras, pueden pasarte cinco cosas y ninguna de ellas te va a gustar'».

Aunque su carrera profesional, tanto en la música como en la televisión, como jurado de 'La Voz', es de sobra conocida, Orozco es de lo más reservado con su vida privada. Uno de los acontecimientos que le marcaron fue la muerte de su padre en un accidente laboral a los 43 años cuando él tenía tan solo 21. «Mi padre no me vio triunfar», lamentaba años después el cantante, quien se quedó, junto a su madre, al cuidado de sus hermanos pequeños, Marcos y Jesús, que en aquel momento tenían apenas 16 años y 19 meses.

Una nueva tragedia golpeó con fuerza al cantante tiempo después. Fue en 2017, cuando perdió a su expareja, Susana Prat, con apenas 44 años. La madre de su hijo, Jan Orozco, que en aquel momento tenía 10 años, luchaba desde 2014 contra un agresivo cáncer de útero al que no pudo vencer. Aunque la pareja había roto años antes del fallecimiento de Susana, ambos mantenía una relación muy estrecha. En aquel momento, el artista compuso su famoso tema 'Mi héroe', dedicado a la madre de su hijo.

Previamente, en 2011, perdió también a Marina Parrilla, una de sus primeras parejas conocidas a consecuencia de un cáncer linfático. «Marina Parrilla, artista de artistas, me quedo contigo... Descansa en paz... Siempre te tendré conmigo, siempre», escribió en un mensaje de despedida. Después, en 2016, el mazazo llegó con la muerte de Xavi Pérez «mi productor y mejor amigo», contó.

Tras varios capítulos oscuros, llegó la luz de nuevo a su vida en 2021 con la llegada de su hija Antonella. Orozco comparte varios momentos junto a la pequeña con sus 2,3 millones de seguidores en Instagram, pero se mantiene completamente hermético en cuanto a su relación sentimental. Hasta el momento, nunca ha revelado quién es la madre de su hija.