La tortilla de patata de un conocido bar que ha enamorado a Marta Pombo y Luis Zamalloa

¿Un menú rico y socorrido para una comida con amigos? Marta Pombo y Luis Zamalloa, que se encuentran pasando unos días de vacaciones en Bizkaia, tienen la fórmula ideal: pollo asado de cervecera y tortilla de patatas. Con cebolla o sin ella, jugosa o menos... Se trata de un plato que siempre gusta. En su caso, la famosa pareja de influencers la ha encargado al Bibi de Plentzia, un local muy famoso en la localidad marinera.

La hermana de María Pombo y su marido, odontólogo oirundo de Bizkaia, le han hincado varias veces el diente a la tortilla de patata que prepara este establecimiento ubicado en el puerto del municipio y que se puede pedir por encargo. A su juicio, es de las mejores que han probado. «Es de otro nivel», han asegurado en una historia publicada en Instagram.

El Bibi es muy conocido en Plentzia. En los últimos años ha cambiado de manos, pero sigue despachando pintxos de tortilla, gildas... pero también hamburguesas, bocadillos o platos combinados. Marta es una enamorada de la gastronomía vizcaína y adora muchos de sus platos típicos. Sobre todo, algunos dulces como los bollos de mantequilla de Martina de Zuricalday, las palmeras de Arrese o las napolitanas del Yako de Sopela.

La creadora de contenido, su marido y sus tres hijas se han dejado ver estos días por varias localidades de Bizkaia como Loiu. En esta última, la familia disfrutó de un rato de juegos en el parque infantil más famoso del municipio. Asimismo, han hecho la compra en el Eroski de Leioa y han disfrutando de un paseo por Plentzia, un municipio que ha marcado la infancia del marido de la influencer.

Tras un mes en su casa de Cantabria, la pareja apura sus vacaciones en tierras vizcaínas. Mientras, su hermana María y sus padres continúan disfrutando del verano en su casoplón de Galizano. La familia Pombo ha sido noticia en las últimas semanas por la confirmación del tercer embarazo de María. La famosa influencer, una de las más conocidas de España, está esperando a un niña a la que llamará Mariana.

Este tercer embarazo llega tras una etapa en la que han acudido a terapia de pareja, algo que tampoco han ocultado. Los rumores de crisis comenzaron en el verano de 2023. «No es la primera ni será la última», reconoció María poco después. En diciembre, la 'influencer' explicó cómo estaban afrontando ese proceso: «Estamos intentando cuidar lo que realmente queremos, que es estar juntos, que nuestros hijos sean felices y ser lo más felices posible».

