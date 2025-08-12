El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Escribano porta la polémica bandera en Huesca. EFE

El torero Manuel Escribano la lía en Huesca con una bandera en la que se podía leer 'Sánchez a prisión'

El diestro ha emitido un comunicado afirmando que «desconocía por completo que la bandera llevaba ese mensaje escrito»

A. Mateos

Martes, 12 de agosto 2025, 16:09

Manuel Escribano ha sido el gran protagonista de la feria taurina en Huesca debido a su torpeza de coger una bandera de España de la grada en la que se podía leer 'Sánchez a prisión' y pasearla por el ruedo. El torero tardó solo unas horas en emitir un comunicado al respecto, viendo el revuelo que se había formado. Según afirma, «desconocía por completo que la bandera llevaba ese mensaje escrito».

«Quiero manifestar mi rotunda y absoluta negación de que existiese ninguna intención política por mi parte», dice la nota difundida a través de su perfil oficial de la red social 'X'. Según su relato, esta bandera le fue entregada desde la grada, donde se ubican las peñas, y la tomó en señal de gratitud «sin otro propósito o significado».

El diestro rechaza que «se intente vincular este gesto con posicionamientos políticos o ideológicos o que se me atribuya la intención de querer portar y difundir el mensaje escrito en esa bandera».

No obstante, el tema parece que tampoco afecta demasiado al torero. Ayer, en su segunda jornada en el coso onubense, Escribano volvió a recoger una bandera de España, se fijó si había un mensaje escrito y con una sonrisa hizo un gesto de conformidad a la grada. Después, en su perfil oficial de la red social 'X' se bromeó con que esta última bandera sí era la correcta.

El torero, actual pareja de la modelo Laura Sánchez, ha tenido una doble actuación en Huesca debido a la baja de última hora de Morante de La Puebla. El domingo cortó una oreja y ayer lunes se llevó otra.

Espacios grises

