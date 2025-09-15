El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El toque musical en el Guggenheim de Daniel Broncano, hermano del presentador de 'La Revuelta'

El clarinetista y gestor cultural es uno de los ponentes del BBK Bilbao Kultura Social Forum

G. Cuesta

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:47

El prestigioso clarinetista Daniel Broncano dará un toque musical en el Guggenheim con motivo del BBK Bilbao Kultura Social Forum. El hermano del presentador de 'La Revuelta' impartirá la charla 'Cambiar el mundo con una corchea' el próximo lunes 1 de octubre a las 10.00 horas.

Natural de Orcera (Jaén), este clarinetista, gestor cultural y divulgador musical español es uno de los ponentes de este foro social que reúne a profesionales referentes en materia de innovación social a través de la cultura. Su carrera como instrumentista lo ha llevado a colaborar con orquestas, ensambles y directores en escenarios nacionales e internacionales.

Formado como clarinetista en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Royal College of Music de Londres, Broncano fundó en 2013 fundó el festival Música en Segura, una cita singular y reconocida que ofrece propuestas musicales de alto nivel en el entorno rural de Segura de la Sierra. A este proyecto le han seguido otros ciclos destacados como Wavelength (sobre música y ciencia, en Leiden, Países Bajos), Resonancia Íbera (Jaén) y Duólogos (arte y humor, en Conde Duque, Madrid). Ha sido director artístico de la Semana de Música Religiosa de Cuenca y de la Semana de Música Antigua de Álava, y ha ejercido como director gerente de la Orquesta de Córdoba entre 2022 y 2024. Desde 2024, ocupa el cargo de director técnico de la Sinfónica de Tenerife.

En las jornadas de esta octava edición destaca también la presencia de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Este economista estadounidense fue galardonado en 2001 por sus análisis de los mercados con información asimétrica, una contribución fundamental para comprender las fallas de mercado y sus implicaciones sociales. Sus 'Reflexiones sobre un nuevo modelo económico y social' tendrán lugar en la Universidad de Deusto el próximo lunes 29 de septiembre a las 9.30 horas.

