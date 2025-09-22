Tom Holland, actor de 'Spider-Man', hospitalizado tras sufrir un accidente en el rodaje La nueva película de la saga se estrenará el próximo 31 de julio

A.M. Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Tom Holland, el actor que interpreta al superhéroe Spider-Man, ha sufrido un accidente durante el rodaje de la nueva película de la saga. Sucedió el pasado viernes en Escocia, donde estos días está el equipo de trabajo de la taquillera saga. Holland se lesionó en una acrobacia y necesitará unos días de descanso, según informaron diversos medios.

El rodaje de 'Spider-Man: Un nuevo día' comenzó hace unas semanas y se espera que llegue a la gran pantalla en España el próximo 31 de julio. Junto a Holland estará Zendaya. La actriz, prometida con el actor de 'Spider-Man', ejercerá el papel de coprotagonista. Ambos se dejaron ver en un evento benéfico la misma tarde del accidente por lo que, afortunadamente, todo ha quedado en un susto.

Según el informe médico publicado por el portal especializado 'Deadline', Holland sufrió una conmoción cerebral leve que le obligará a tomarse «un descanso por precaución».

Los fans de la saga están ansiosos por conocer qué ofrecerá esta nueva película. Holland ya dio hace unas semanas alguna pista en sus redes sociales: «La película es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que me han permitido decir».