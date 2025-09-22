El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Tom Holland, actor de 'Spider-Man', hospitalizado tras sufrir un accidente en el rodaje

La nueva película de la saga se estrenará el próximo 31 de julio

A.M.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:00

Tom Holland, el actor que interpreta al superhéroe Spider-Man, ha sufrido un accidente durante el rodaje de la nueva película de la saga. Sucedió el pasado viernes en Escocia, donde estos días está el equipo de trabajo de la taquillera saga. Holland se lesionó en una acrobacia y necesitará unos días de descanso, según informaron diversos medios.

El rodaje de 'Spider-Man: Un nuevo día' comenzó hace unas semanas y se espera que llegue a la gran pantalla en España el próximo 31 de julio. Junto a Holland estará Zendaya. La actriz, prometida con el actor de 'Spider-Man', ejercerá el papel de coprotagonista. Ambos se dejaron ver en un evento benéfico la misma tarde del accidente por lo que, afortunadamente, todo ha quedado en un susto.

Según el informe médico publicado por el portal especializado 'Deadline', Holland sufrió una conmoción cerebral leve que le obligará a tomarse «un descanso por precaución».

Los fans de la saga están ansiosos por conocer qué ofrecerá esta nueva película. Holland ya dio hace unas semanas alguna pista en sus redes sociales: «La película es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que me han permitido decir».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Matan de una puñalada a un joven de 21 años en pleno debate sobre la seguridad en Bilbao
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  4. 4

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  7. 7 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  8. 8

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  9. 9

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  10. 10 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tom Holland, actor de 'Spider-Man', hospitalizado tras sufrir un accidente en el rodaje

Tom Holland, actor de &#039;Spider-Man&#039;, hospitalizado tras sufrir un accidente en el rodaje