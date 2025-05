El tirón de orejas de Candela Peña a Broncano y TVE en 'La Revuelta'

Iñaki Juez Miércoles, 21 de mayo 2025, 09:37 Comenta Compartir

La pesadilla de todo presentador de televisión. Que un invitado te eche un rapapolvo en tu propio programa mientras le haces una entrevista. Pues eso es precisamente lo que sucedió este pasado martes en 'La Revuelta'. David Broncano fue, ironías del destino, abroncado. Y la responsable no podía ser otra que Candela Peña, que ha dado con anterioridad muestras suficientes de no morderse la lengua. De hecho, la popular actriz catalana también arremetió contra la propia TVE. Eso sí, por una cuestión de lealtad.

Pero vayamos por partes. Candela había acudido a 'La Revuelta' para presentar 'Furia', su nueva serie, dirigida por Félix Sabroso, que se estrenará en HBO. En ella, la actriz comparte protagonismo con otras cuatro mujeres «en situaciones límite». «Es una sátira del mundo contemporáneo. El mío es el capítulo del mundo de la moda y me gusta mucho, claro», explicaba con el desparpajo y el buen humor marca de la casa.

Con su deslumbrante vestido rojo con lentejuelas incluidas, Candela Peña, que era la primera vez que visitaba el programa de Broncano en su nueva etapa en TVE, aprovechó el tono feminista de su nuevo proyecto televisivo para lanzar al presentador un dardo donde más duele. «En este programa sois todos muy machos y muy heteros, traed a alguna mujer talludita», se quejaba la protagonista de 'El caso Asunta'. De hecho, se empeñó en llamar a los colaboradores del espacio en femenino: «La David», «La Ricarda», «La Grison» y «La Sergia».

Siguiendo su discurso de defensa de las mujeres, Candela Peña, de 51 años, también echó en cara a la industria audiovisual el edadismo imperante sobre las intérpretes femeninas. «En cinco años no me ha salido una película. Si tan divinamente lo hice en 'El caso Asunta', debería estar todo el rato rodando», criticó. Y aprovechó ese momento para dar un chivatazo en exclusiva a Silvia Alonso, la pareja de Broncano. «Dile a tu novia que va a haber segunda de 'Furia', están buscando artistas, ponte en contacto con tu representante porque rodar con Félix Sabroso es un sueño. Son mujeres en estado de furia con chicos a nuestro servicio», aseguró entre risas.

Y también habló con mucho humor sobre su menopausia. «He empezado a hormonarme ya, con estrógenos y progesterona, porque si no, se abre la puerta al ancianismo galopante», explicaba. «Es un tema un poco tabú, pero todas las mujeres vamos a pasar un tercio de nuestra vida en este tomatón», afirmaba entre risas la actriz que, de momento, parece haberse librado de los sofocos. Eso sí, reconoce estar expuesta a los cambios de humor e insomnio.

La actriz también aprovechó 'La Revuelta' para defender a su amigo Marc Giró tras la desaparición en antena de su 'Late Xou'. Aunque el 'late show' del presentador catalán finalizó su tercera temporada en La 2, la actriz, colaboradora habitual de este espacio, dejó caer que podría haber problemas para su renovación. «El programa nos lo han quitado hasta vete tú a saber», echaba en cara. Algo de razón tiene, pero el propio interesado ya confirmó a 'La Vanguardia' que su programa volvería a TVE en septiembre.

«Es que no lo entiendo yo. Televisión Española es ahora como una piñata, ¿eh?», aseguraba Candela con muy mala leche, lo que provocó también las risas de Broncano. «Tú la rompes y sale ahí de todo», añadía. Pese a que la actriz sugería toda la polémica de la cadena pública con Eurovisión por Israel, en ningún momento se mencionó en antena la espantada de Melody en 'La Revuelta' tras sus malos resultados en el festival de la canción.

Salvo por estos momentos de críticas más o menos mordaces, la entrevista de Candela Peña en 'La Revuelta', al que sigue desde su casa para dar audiencia, transcurrió entre gracias y buen rollo tanto hacia Broncano como hacia su programa y equipo. En ese sentido, confesó que en 'Late Xou' se le amaba mucho. «Somos como unas rémoras tuyas. Somos el pescado pequeño que va comiendo lo que deja el grande», ensalzaba.

Y, como no podía ser de otra forma, la artista desplegó varias de sus hilarantes anécdotas vitales. Como la ocasión en la que una tortuga mordió la oreja a una amiga en mitad de una fiesta. También tuvo un momento para acordarse de su hijo que en esos momentos estaba «haciendo una clase de mates online que me ha costado un quintal». Y, para terminar, una confesión: «A mí me gustan los pijos, pero yo a ellos no. Yo creo que me pillan con la matrícula cambiada y deben creer que soy otro perfil de señora». Lo que provocó que Broncano le entregase simbólicamente un carnet del club naútico «para que ligue con pijos».