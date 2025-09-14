El tierno momento de María García de Jaime con su hija en una turística localidad vizcaína La influencer se encuentra en Bizkaia para conocer al bebé recién nacido de una de sus mejores amigas

La influencer María García de Jaime y su familia se encuentran estos días en Bizkaia de visita a una de sus mejores amigas. Ella acaba de ser madre y los conocidos creadores de contenido han decidido pasar el fin de semana en tierras vizcaínas para conocer al recién nacido.

Lo contó García de Jaime en su perfil de Instagram. «24 horas en Bilbao conociendo a una personita que nos ha robado el corazón ️y 2 personas muy felices sin soltarse la mano en todo el día», escribió junto a un tierno vídeo con una de sus hijas en Plentzia.

En las imágenes se las ve a ambas chocando las palmas y tocándose el trasero en una especia de coreografía ensayada. «El momento de ir a conocer al bebé de una de tus mejores amigas con tu hija recomiendo no saltárselo», instó la influencer a sus fans. Entre sus seguidores se encuentran Marta Pombo y su marido Luis Zamalloa, que rápidamente ha identificado el lugar donde se encontraba García de Jaime: «Es que que bonito es Plentzia eeeh....»

María García de Jaime y su pareja Tomás Páramo se hicieron famosos por convertirse en padres muy jóvenes. Ella solo tenía 19 años cuando se quedó embarazada y empezó a compartir consejos en sus redes sociales de cómo se podía compaginar la crianza con los estudios universitarios. Ahora acumulan casi medio millón de seguidores cada uno.

Con solo 26 años la pareja ya ha formado una familia numerosa. Tomi, así lo llaman ellos, fue el primero en llegar. Unos meses después llegó Catalina y hace dos años nació Federico, el último del clan. «Nos hace mucha ilusión que nuestros hijos se lleven tan pocos años, porque eso es una suerte para ellos», llegó a decir en su día María García de Jaime.

A pesar de la juventud de ambos y de tener tres niños a su cargo, María García de Jaime y Tomás Páramo también tienen tiempo para los negocios. Fundaron una marca de ropa, escribieron un libro ('Botas de colores para días de lluvia') entre los dos y protagonizaron su propio documental.

