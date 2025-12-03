El tierno gesto de Jacob Elordi, el actor con raíces vizcaínas que triunfa en Hollywood: «Una foto con mamá» El intérprete australiano le pidió a su progenitora que posara con él en la alfombra roja

Jacob Elordi es uno de los actores del momento. El actor australiano con raíces vizcaínas se encuentra en la cresta de la ola gracias a su papel en 'Frankenstein'. El intérprete de 28 años se ha hecho viral tras acudir a los Premios Gotham, de Nueva York, y protagonizar un tierno momento en la alfombra roja junto a su madre Melissa Elordi.

En el evento coincidió con otras estrellas de Hollywood como Jennifer Lawrence, Kristen Stewart o Julia Roberts. Él asistió acompañado de su progenitora y cuando tocó posar ante los fotógrafos no dudó en pedirle que se acercara. «Quiero una foto con mi madre», lanzó el actor, un momento que fue captado por las cámaras y que ha causado sensación en redes sociales.

Elordi nació en Brisbane, la capital del estado de Queensland, en Australia, el 26 de junio de 1997. Su madre es del país de las Antípodas, pero su padre John nació en Markina (Bizkaia) y se crio en Bilbao. Su abuelo Joaquín Elordi es oriundo de Ondarroa, tal y como ha revelado el intérprete en varais entrevistas. Siempre se ha mostrado orgulloso de sus orígenes vizcaínos. «Mi abuelo era de Ondarroa y cortaba caña de azúcar con 8 dólares en el bolsillo», señaló en 'Fotogramas'.

Cuando él tenía 8 años, el aitite Joaquín decidió dejar su hogar y poner rumbo a Australia para trabajar, tal y como hicieron muchos vizcaínos de la época, con muchas dificultades y piedras en el camino. Su padre Jonh se casó con Melissa, su madre, y tuvieron cuatro hijos, él y sus tres hermanas mayores. En numerosas ocasiones, Jacob ha reinvindicado sus raíces vascas. En su perfil de Instagram ha publicado, incluso, historias en las que aparece la ikurriña o el 'Guernica' de Picasso, todo un símbolo de Euskadi.

