Terelu recuerda el suicidio de su padre: «Le he perdonado pero no puedo olvidar todo» La mayor de las Campos cruza el puente de las emociones antes de abandonar 'Supervivientes'

Joaquina Dueñas Lunes, 24 de marzo 2025, 12:15 Comenta Compartir

Antes de abandonar para siempre la aventura de 'Supervivientes', Terelu Campos ha sido la protagonista absoluta de la tercera gala de 'Conexión Honduras'. La hija mayor de María Teresa Campos ha cruzado el puente de las emociones sin la coraza con la que es habitual verla en los programas de televisión, haciendo un repaso a algunos de los capítulos más difíciles de su vida, incluyendo el suicidio de su padre: «Le he perdonado pero no puedo olvidar todo». Un relato que emocionó hasta las lágrimas a la copresentadora del espacio, Laura Madrueño, que se fundió con ella en un profundo abrazo al terminar el recorrido.

«Con 18 años recibo el palo de mi vida. Fue en julio de 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella... y decidió irse a su casa y pegarse un tiro», comenzó Terelu. «Vivir con eso no es fácil. Aprendes, como tantas personas a las que les haya pasado. Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Ella no era culpable de nada. Mi madre solo dio felicidad a su familia, a sus hijas y a su marido. Luego ya, como muchos matrimonios, se dejan de querer... pero nadie es propiedad de nadie y nadie está obligado a estar con nadie y eso no te da derecho a dejar a dos niñas, adolescentes, mi hermana menor de edad y a una madre como intentando señalarla, pero nunca lo consiguió. Lo siento, papá, pero nunca lo conseguiste», defendió.

A su juicio, su madre fue una mujer «valiente» que se fue a Madrid por cuestiones profesionales y a pesar de que eso supuso que ella y su hermana Carmen se quedaran solas cuando se iba, considera que «hizo bien». A pesar de todo, con los años, logró perdonar a su padre: «Tuvieron que pasar 25 años hasta que le perdoné. Le he perdonado pero no puedo olvidar todo, lo siento. Quiso alejarse de nosotras. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo. Yo nunca le haría eso», concluyó.

Por supuesto, Terelu también habló del amor y del éxito. Sobre el primero dijo que «hay veces que has amado más y te han amado más. Pero no me siento una persona fracasada en el amor. Yo he amado y amo. Y el amor no es solo el de un hombre. El amor de la gente que te rodea suple todo... que me quiten lo 'bailao'». Sobre el éxito, recordó su paso por la radio y su salto a la televisión junto a algunos de los profesionales más conocidos del medio con «gratitud» ya que aseguró sentirse «una privilegiada». «El éxito no significa nada si no tienes con quien compartirlo», expresó. Y ella lo comparte con su familia, con su hija y con el padre de su hija, entre otras personas de su círculo más cercano.

«Estoy encantada de que me haya dado ese nieto»

Precisamente, este lunes 24 de marzo, Alejandra Rubio ha cumplido 25 años. Un cuarto de siglo que para la joven ha sido trepidante, especialmente después de conocer a su actual pareja, Carlo Costanzia, con quien ha sido madre recientemente. La mayor de las Campos también dedicaba unas palabras a su hija: «Se le ha hecho mucho daño por quedarse embarazada tan pronto. Pero tiene una mentalidad muy fuerte y estoy encantada de que me haya dado ese nieto, al que me como. Es muy difícil describir ser abuela cuando uno lo es», dijo al tiempo que destacó que «Carlo es muy cariñoso conmigo y creo que hacen una estupenda pareja».

Con el puente de las emociones terminó la aventura de Terelu en Honduras. Después de activar el protocolo de abandono, la comunicadora esperó hasta la gala del domingo para transmitir su decisión definitiva. «Quiero darles las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura», dijo ratificándose en su decisión de abandonar. «Con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo», puntualizó. Dos semanas y media con las que no ha podido superar los 21 días que logró permanecer su hermana, Carmen Borrego, en la edición anterior.