Terelu Campos a las puertas de abandonar 'Supervivientes': «Ya no puedo más» La presentadora ha activado el protocolo de abandono del reality

Leire Moro Jueves, 20 de marzo 2025, 16:58 | Actualizado 17:16h.

Si 'Supervivientes' ya suscita expectación, la edición de este año del reality de Telecinco ha aumentado aún más con la presencia de Terelu Campos. Pero puede que la presentadora tenga las horas contadas en Honduras porque podría abandonar el concurso este mismo jueves. La hija de María Teresa Campos, que llegó al programa con una serie de privilegios, parece que está a punto de ejercer uno de ellos, el de abandonar el programa sin sanción económica.

Después de 14 días en las playas de Honduras, todos estaban pendientes de si superaría la estancia de su hermana, Carmen Borrego, que permaneció en el reality 21 días. Esta mañana, en el matinal de Telecinco se ha visto como Terelu reconoce que está al límite de sus fuerzas. «No puedo, de verdad. No puedo físicamente más. Me voy a ir», le dice ante la cámara a Makoke con lágrimas en los ojos. Poco después de que se captaran esas imágenes, la presentadora se dirigía a la organización para pedir la activación del protocolo de abandono. «Ya no puedo más».

Esta no ha sido la primera vez que Terelu ha pedido abandonar el programa. La semana pasada, tras el temporal que azotó los Cayos Cochinos, ya expresó que se quería ir. Aunque finalmente, tras muchas quejas, «quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongas en un sitio a refugio ahora mismo», decidió quedarse. Después, tras realizar una de las pruebas, tuvo que ser atendida por el equipo médico. «El equipo médico está con ella, que está un poquito mareada, y le están dando isotónico», explicaba Laura Madrueño. «No puede más, está muy cansada, le tiemblan las piernas».

Este jueves Jorge Javier intentará que Terelu no abandone. Su paso por el programa no está siendo muy cómodo; además de las condiciones en las que conviven, ha tenido un fuerte enfrentamiento con Pelayo y sus compañeros se han quejado en varias ocasiones de lo poco que colabora con el resto.