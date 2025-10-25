Terelu Campos cuenta toda la verdad de su historia con Bertín: «He dormido en su finca» La colaboradora aclara qué grado alcanzó su amistad especial con el cantante

Después de varias semanas estirando el chicle, Terelu Campos cortó anoche de raíz todos los rumores que le atan a Bertín Osborne. Aprovechó la visita de una de las hija del cantante, Eugenia, a 'De Viernes' para contar, por fin, toda la verdad de la presunta historia de amor que ambos tuvieron hace décadas.

«Voy a contar toda la verdad», arrancó después de que Bea Archidona le invitase a hablar. «Claro que he estado en la finca y he dormido en la finca. Le tengo un cariño especial porque creo que es un buen tío pero... yo salía con un amigo de Bertín», aclaró. La hija de María Teresa Campos fue contundente con los rumores: «Jamás en la vida. Ni yo he sentido nada ni el por mí. Nunca.»

Enfrente, Eugenia Osborne esbozaba una sonrisa nerviosa fruto, probablemente, de conocer el secreto de Terelu. Pero la televisión es la televisión y el tema ha ocupado unas cuantas horas en los programas de la parrilla de Mediaset.

La creadora de contenido no esquivó el asunto que le llevó a sentarse anoche en 'De Viernes' y habló de su nuevo hermano, el hijo que su padre ha tenido junto a Gabriela Guillén. «Me llamó. Nos lo contó a todas por separado. Lo primero que le dije fue »¿Tú cómo estás?«, recuerda sobre cómo se enteró de la noticia.

Eugenia no conoce al pequeño aún, aunque sí a Gabriela. Bertín se la presentó como «una amiga» y meses después salió el bombazo. «Nunca me dijo que se iba a desentender. Lo que dijo es que no tenía la edad para ejercer de padre, pero que era su responsabilidad y a ese niño no le iba a faltar nunca de nada», aseguró ayer. «Lo que más me ha dolido es que se le haya criticado como padre porque no saben cómo es».

La hija más mediática del cantante también aprovechó para criticar las formas de Gabriela de afrontar la noticia ante los medios: «Cada uno hace lo que quiere hacer. No voy a juzgar lo que ella ha hecho con esta historia. Es su decisión, pero yo no lo hubiese hecho así».