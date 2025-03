Terelu Campos abandona definitivamente 'Supervivientes': «He cumplido mi tiempo»

Joseba Fiestras Lunes, 24 de marzo 2025, 01:30 Comenta Compartir

El reto era aguantar al menos 21 días, tiempo que superaría el que pasó su hermana, Carmen Borrego, en la anterior edición de 'Supervivientes'. Pero no lo logró. Terelu Campos abandonó definitivamente después de varios amagos. «Yo he cumplido mi tiempo. Con todo el respeto a todos los 'coach', 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, pero sí para mi cuerpo», declaraba la periodista. Pero antes de despedirse del formato, Terelu se sometió al puente de las emociones. Y allí se abrió en canal. Para empezar, habló del suicidio de su padre. «Con 18 años recibí el palo más grande de mi vida. Era un verano, en julio del año 1984. Mi padre era director de RNE en Marbella y decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil, y mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable y nunca lo consentimos mi hermana y yo, jamás. Ella no era culpable de nada, solo dio felicidad a su familia, a sus hijas y a su marido en un momento. Luego, ya se dejan de querer o de amar, pero eso no te da derecho a dejar a dos niñas adolescentes y como intentando señalar a una madre. Pero no lo consiguió. Lo siento, papá, pero no lo conseguiste. He aprendido a quererlo después de muchos años. Tuvieron que pasar 25 años para ir a su tumba a decirle que le perdonaba. Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo, lo siento», manifestaba muy emocionada.

Después, la comunicadora repasó su trayectoria profesional. «Hay una frase que nunca se me olvida: el éxito no significa nada si no puedes compartirlo», reflexionaba la hija de María Teresa Campos que también hablaba de sus relaciones sentimentales. «Yo no sé si he sido afortunada o desafortunada en el amor, no me lo planteo. Creo que he amado y me han amado. No siempre en la misma concordancia, es decir, al mismo nivel, pero no me siento una persona fracasada en el amor. A lo mejor he fracasado en la pareja, pero en el amor no», comentaba sincera. El siguiente peldaño aludía al cáncer que sufrió hace unos años. «Viví como muchas personas a quienes se nos cruza una enfermedad, eso es algo que no se elige. A mí se me ha cruzado dos veces, de formas muy distintas. La primera fue muy fuerte, y la segunda, como no me lo esperaba, me devastó. Ahí sentí mi debilidad por primera vez», revelaba.

La última parte de las confesiones de Terelu apuntaban hacia su hija. «Alejandra y yo somos muy diferentes de carácter, pero espero haber sido y seguir siendo una buena madre», manifestaba. Y abordaba la maternidad reciente de su hija, que le ha convertido en abuela. «Era algo que no me esperaba tan pronto. Alejandra ha sufrido mucho. Y se le ha hecho mucho daño por el simple hecho de haberse quedado embarazada, pero ella tiene una mente muy fuerte. Y espero haberle transmitido algo de mi fortaleza. Estoy encantada de que mi hija me haya dado a ese nieto al que me como. Es muy difícil describir lo que es ser abuela. No es mío, claro, es de mi hija, pero es parte de mí. Ha sido una de las cosas más bonitas que me ha regalado la vida. Y tengo que agradecerle mucho a Carlo, es muy cariñoso conmigo. Es un padrazo y creo que una estupenda pareja. Y espero que le den una oportunidad porque se la merece», remataba.

