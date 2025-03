El tenso reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel en 'Supervivientes': «¡No tienes vergüenza!»

Silvia Osorio Viernes, 14 de marzo 2025, 10:30 Comenta Compartir

Era un momento muy esperado que no se pudo producir el martes por el temporal que azotó Honduras. Las intensas lluvias obligaron a evacuar a los concursantes de 'Supervivientes' y el reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel, el triángulo amoroso más famoso de la temporada 8 de 'La isla de las tentaciones', se hizo de rogar.

Sin embargo, llegó y fue de lo más tenso. Después de que Montoya y Anita volviesen a verse de nuevo -y viviesen un vaivén de emociones- Manuel se tiraba del helicóptero y llegaba en barca hasta la playa donde se encontraban Montoya y Anita, dejándonos un reencuentro en Honduras cargado de tensión y reproches.

El de Utrera no daba crédito al ver aparecer a Manuel en la barca. Y tiraba de humor, cogiendo lo primero que tenía entre manos y haciendo que llamaba por teléfono: «Juan, vamos a ver... te dije que este muchacho tenía que irse a Juan y Medio. Pero es que ha venido a donde Montoya brilla. Vale Juan, pues te lo mando después...».

Montoya, Anita y Manuel protagonizan un reencuentro en Honduras cargado de tensión y reproches: "¡No tienes vergüenza!" #SVGala2 https://t.co/nkGfDEt3cA — Supervivientes (@Supervivientes) March 14, 2025

Manuel le pedía al exconcursante de 'La isla de las tentaciones' que dejase de mirar al suelo y que le mirase a la cara y Montoya no tardaba en lanzarle el primer dardo: «Tú no tienes educación ni vergüenza ninguna». Además, le tachaba a Manuel de «poco inteligente» y le achacaba que siempre fuera a «donde Montoya brilla». «¡Vamos por caminos diferentes!», le recriminaba Montoya. Por su parte, Manuel dejaba claro que no llegaba a Honduras para discutir con nadie.

«Montoya, por favor»

Pero Montoya, fuera de sí, le reprochaba -entre tantas cosas- que se metiera en medio de sus bolos, mientras que Manuel recalcaba que lleva mucho más tiempo haciendo bolos que él y que si acude a 'SV' es a competir con él mismo, no con nadie. «¡Me das igual! ¡No me importas nada!», señalaba Manuel. Jorge Javier Vázquez intentaba conectar con ellos una y otra vez y resultaba casi imposible: «¡Montoya, por favor! ¡Silencio!», decía una y otra vez el presentador de Telecinco, sin éxito