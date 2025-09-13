Telecinco recupera viejas guerras: saltan chispas entre Rocío Flores y Terelu Campos en 'De Viernes' La nieta de Rocío Jurado estalló contra la amiga de su madre cuando esta mencionó a su hermano David

Telecinco decidió hace dos años cerrar de un plumazo las guerras televisivas del mundo del corazón que tanto beneficio les reportaron durante años. Primero fue con el veto a personajes como Rocío Flores o Kiko Rivera, y después con la cancelación de los programas estrella de 'Sálvame'. Pero ayer volvió el salseo al plató de Telecinco con la entrevista a Rocío Flores en 'De Viernes'.

“Yo no te he visto a ti en mi vida”



El programa del corazón volvía a lo grande tras el verano con el regreso de la nieta de Rocío Jurado y los fichajes de Anabel Pantoja y Lidia Lozano, dos ex de 'Sálvame' que, como sus compañeros, salieron por la puerta de atrás de la cadena. Era un día alegre en la cadena hasta que Rocío Flores se sentó frente a Terelu Campos, amiga íntima de su madre, con quien no tiene relación, y saltaron chispas.

«He podido vivir un poco más mayor con tu hermano y sé la adoración hacia vuestra abuela pero, ¿cómo la tiene presente a tu abuela David?», preguntaba Terelu conocedora de que el hermano de Rocío, que es una persona con diversidad funcional, lo es todo para ella. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David explotó: «No te he visto a ti en mi vida, te he visto tres veces que he coincidido contigo en un tiempo limitado».

El plató ovacionó la respuesta de la joven... y Terelu protestó: «Ustedes aplaudir lo que quieran, pero a tu hermano lo he visto bastantes veces». «Tres veces en ocasiones contadas. Dijiste que sientes amor incondicional. Si lo sientes de verdad te hubieses preocupado por él, cosa que no has hecho», insistía Flores aludiendo a la época en la que se rompió la relación con su madre. «En esos años en los que tu no vivías con tu madre, pero si lo hacía tu hermano y tú eras muy pequeñita, ibas a casa de mi madre los 'findes'. No te acuerdas porque una niña con tres años no tiene recuerdo eso no significa que no haya ocurrido», replicaba Terelu.

La bronca fue a más entre las dos hasta que Rocío Flores se cansó y retomó la pregunta de origen. «Que cómo recuerda David cada día a su abuela... Mi respuesta es que la tiene muy presente», zanjó.

Cuando concluyó la entrevista, y ya con Rocío Flores fuera de plató, Terelu Campos fue muy crítica con la joven: «Yo conocí a una niña que era feliz, a la que he visto feliz con su madre separada desde hacía años y yo a este mujer no la conozco. No he cruzado dos palabras con esta mujer».