Telecinco levanta el veto a Kiko Rivera, que volverá a la televisión 5 años después El hijo de Isabel Pantoja estará este viernes en Telecinco y dará su versión sobre el fin de su matrimonio

A. Mateos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:32 Comenta Compartir

Kiko Rivera vuelve a aparecer este viernes en televisión cinco años después de su última aparición. El hijo de Isabel Pantoja será el protagonista de 'De viernes' en una entrevista que estará marcada por el final de su matrimonio y supondrá el fin del veto que Mediaset introdujo en 2023 en sus cadenas a determinados personajes del corazón como el propio Kiko Rivera.

💥Kiko Rivera ofrece su primera entrevista tras su separación de Irene Rosales, esta semana en ¡De Viernes!

El hijo de Isabel Pantoja reaparece casi cinco años después en televisión con una entrevista exclusiva realizada por Santi Acosta. El viernes a las 22:00h en @telecincoes pic.twitter.com/fvsMBtlz5L — Mediaset España (@mediasetcom) November 4, 2025

El Dj, que decidió retirarse de la televisión tras la pandemia, podría convertirse en un habitual en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Aunque, por ahora, su regreso se limita a hablar de la noticia que sorprendió a todos en verano; su separación de Irene Rosales.

«Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana...», dice al ser preguntado por qué es lo más difícil que ha vivido en los últimos años. Mediaset ya ha difundido un pequeño adelanto de lo que el espectador podrá disfrutar este viernes a partir de las 22 horas en Telecinco. Será una entrevista grabada aunque no se descarta que en las próximas semanas el hijo de la Pantoja se siente como tal en el plató.

Otra de las cuestiones que tendrá que abordar Rivera es la nueva relación amorosa de Irene Rosales. Su todavía mujer ya ha recuperado la ilusión junto a un joven empresario sevillano llamado Guillermo. Las fotos de la pareja, enamorada, coparon las principales portadas de las revistas de corazón y las últimas informaciones apuntan a que ya estarían viviendo juntos.