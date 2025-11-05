El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Telecinco levanta el veto a Kiko Rivera, que volverá a la televisión 5 años después

El hijo de Isabel Pantoja estará este viernes en Telecinco y dará su versión sobre el fin de su matrimonio

A. Mateos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:32

Comenta

Kiko Rivera vuelve a aparecer este viernes en televisión cinco años después de su última aparición. El hijo de Isabel Pantoja será el protagonista de 'De viernes' en una entrevista que estará marcada por el final de su matrimonio y supondrá el fin del veto que Mediaset introdujo en 2023 en sus cadenas a determinados personajes del corazón como el propio Kiko Rivera.

El Dj, que decidió retirarse de la televisión tras la pandemia, podría convertirse en un habitual en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Aunque, por ahora, su regreso se limita a hablar de la noticia que sorprendió a todos en verano; su separación de Irene Rosales.

«Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana...», dice al ser preguntado por qué es lo más difícil que ha vivido en los últimos años. Mediaset ya ha difundido un pequeño adelanto de lo que el espectador podrá disfrutar este viernes a partir de las 22 horas en Telecinco. Será una entrevista grabada aunque no se descarta que en las próximas semanas el hijo de la Pantoja se siente como tal en el plató.

Otra de las cuestiones que tendrá que abordar Rivera es la nueva relación amorosa de Irene Rosales. Su todavía mujer ya ha recuperado la ilusión junto a un joven empresario sevillano llamado Guillermo. Las fotos de la pareja, enamorada, coparon las principales portadas de las revistas de corazón y las últimas informaciones apuntan a que ya estarían viviendo juntos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  4. 4

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  5. 5

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  6. 6

    75 multas al día por entrar en la zona de bajas emisiones de Bilbao
  7. 7

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  8. 8

    Nico, Sancet y Yuri, bajas para el partido contra el Newcastle
  9. 9

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  10. 10

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Telecinco levanta el veto a Kiko Rivera, que volverá a la televisión 5 años después

Telecinco levanta el veto a Kiko Rivera, que volverá a la televisión 5 años después