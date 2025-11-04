Telecinco apuesta por Sandra Barneda y Xuso Jones en las Campanadas para revertir sus malos datos Mediaset desvela sus cartas para hacer frente al liderazgo de Antena 3, mientras que La 1 aún mantiene la incógnita

G. Cuesta Martes, 4 de noviembre 2025, 18:37

Mediaset muestra sus cartas para luchar contra RTVE y Atresmedia por las Campanadas. La presentadora Sandra Barneda y el polifacético Xuso Jones despedirán 2025 en Telecinco para tratar de reponerse del último fiasco con las uvas. Mientras que Antena 3 ha confirmado que Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten un año más, todavía La 1 no ha desvelado sus cartas tras su apuesta por David Broncano y Lalachus en este último año.

Así, toman el testigo de Ion Aramendi y Blanca Romero. Barneda sabe bien lo que es ponerse ante las cámaras en una noche tan especial. Ya presentó las Campanadas en 2020 junto con Christian Gálvez. Lo hicieron desde Gran Canaria, con un emotivo mensaje tras tomar las uvas en un año marcado por la pandemia del coronavirus. A ambos los apoyaron sus ahora exparejas, Nagore Robles y Almudena Cid.

Su presencia se confirma un día después de que se estrenase la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. A su lado por las Campanadas estará Jones, presentador murciano de 36 años de 'Lo sabe, no lo sabe' en Mediaset. Un perfil más enfocado hacia los jóvenes por sus virales vídeos en redes sociales en 'Poco se habla', su podcast con Ana Brito. En la pequeña pantalla también ha participado en concursos como 'Tu cara me suena', donde se proclamó vencedor, y 'MasterChef

Segundos peores datos

El cambio de caras llega después de cosechar el segundo peor dato de su historia en las últimas Campanadas. A Ion Aramendi y Blanca Romero se les atragantaron las uvas y se quedaron cerca del mínimo que obtuvo en 2001. Registró un triste 3,5% de 'share' en el minuto de las Campanadas y solo congregó a 600.000 espectadores. Perdió prácticamente la mitad de la audiencia que obtuvo en la Nochevieja de 2023.

El año pasado Broncano fue el gran protagonista de las Campanadas y devolvió el liderazgo por la mínima a TVE tres años después. Según los datos de Kantar Media, recogidos por Barlovento Comunicación, 6.646.000 espectadores -5,6 de ellos a través de La 1- se tomaron las uvas con el dúo humorístico de 'La Revuelta'. TVE optó por una retransmisión única para La 1 y La 2 y acumuló entre ambas cadenas una cuota de pantalla del 39% en el minuto de oro, con La 1 marcando el porcentaje más alto de la noche con un 33,1% de 'share'.

De esta manera se pone fin al 'reinado' de Cristina Pedroche, que llevó a Antena 3 a desbancar a La 1 durante las Campanadas por primera vez en la historia. La presentadora de Atresmedia registró durante los últimos tres años los mejores datos de audiencia de la noche gracias al gancho de los vestidos de la presentadora, que se mantienen en el más absoluto secreto. El año pasado perdió por primera vez espectadores y este año se volvió a resentir, aunque mínimamente. Antena 3 registró 5.550.000 televidentes durante la ingesta de las doce uvas, el 32,6% de la cuota de pantalla.