La desgarradora confesión de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy: revela que padece un cáncer terminal La periodista, de 35 años, asegura que los médicos le han dado menos de doce meses de vida

A. Cimadevilla Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:05 | Actualizado 12:18h.

Tatiana Scholossberg desveló este sábado una desgarradora noticia. La nieta de John F. Kennedy padece un cáncer terminal y los médicos le han dado menos de un año de vida. La periodista, de 35 años de edad, ha publicado un artículo a título personal en 'The New York Times' y un ensayo en 'The New Yorker' en la que ha confesado que sufre una leucemia mieloide aguda con una mutación genética rara conocida como Inversión 3.

La enfermedad fue detectada en 2024, justo después de que la única descendiente viva del expresidente de Estados Unidos diera a luz a su segunda hija. Scholossberg narra en su artículo que un desajuste posparto hizo saltar todas las alarmas. «Mi médico observó que mi recuento sanguíneo era extraño, que podía ser algo relacionado con el embarazo o leucemia», narra.

Por desgracia, poco después de celebrar el nacimiento de su bebé los médicos confirmaron su dañina enfermedad. La nieta de Kennedy explica que el diagnóstico no era bueno y que «no podía curarme con un tratamiento estándar». Los médicos le dijeron que necesitaría meses de quimioterapia y un trasplante de médula ósea. «No me lo creía, no podía creer que estuvieran hablando de mí. El día anterior había nadado una milla en la piscina. No estaba enferma. No me sentía enferma», se sincera.

La joven pasó cinco semanas ingresada tras el parto. Fue sometida a un trasplante de médula y continuó sus tratamientos desde su domicilio. Además, a comienzos de este año, la hija de Caroline Kennedy se incorporó a un ensayo clínico de inmunoterapia avanzada para ciertos cánceres de sangre. Aun así, los médicos han sido claros y le han comunicado a Scholossberg la peor de las noticias: que «podría mantenerme viva un año, quizás». «Lo primero que pensé fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían», subraya en el artículo.

Apoyo familiar

Su estado empeoró el pasado mes de septiembre, cuando la joven periodista contrajo una infección por el virus Epstein-Barr, que ha afectado a sus riñones y le ha obligado a reaprender a caminar. «George (su marido) hizo todo lo que pudo por mí. Habló con todos los médicos y con los responsables del seguro con los que no quería hablar; durmió en el hospital», agradece. «Mis padres, mi hermano y mi hermana también han estado criando a mis hijos y acompañándome en las distintas habitaciones del hospital casi todos los días durante el último año y medio», añade.

Ampliar Tatiana Schlossberg y George Moran en su boda. Redes Sociales

Scholossberg sabe que el tiempo que le queda de vida es limitado. Por eso su objetivo es que sus hijos la tengan presente. «Intento vivir y estar con ellos. Pero estar en el presente es más difícil de lo que parece, así que dejo que los recuerdos vayan y vengan... Seguiré intentando recordar», se duele en su escrito, en el que también asegura haber intentado «siempre ser buena». «Quería ser una buena hermana e hija, proteger a mi madre y no hacerla enfadar ni disgustar. Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo».