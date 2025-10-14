Una taquígrafa del Congreso desvela cómo vivió el 23-F: «Me dijeron que había etarras en las tribunas» Ana Rivero, que lleva trabajando en el hemiciclo desde el 75, visita 'La Revuelta' y revela algunos de los secretos mejor guardados hasta la fecha

A. Mateos Martes, 14 de octubre 2025, 08:21

'La Revuelta' contó anoche con una invitada desconocida para el público pero muy popular entre los políticos más relevantes del país. Ana Rivero, taquígrafa del Congreso, lleva transcribiendo lo que dicen los diputados desde 1975. Entró a trabajar «meses antes de la muerte de Franco» y ha sido testigo de momentos históricos como la coronación del Rey Juan Carlos o el 23-F.

Ana Rivero, la empleada con más años trabajando en el Congreso. 50 años en la mesa de taquígrafos transcribiendo todo lo que sucedía en el hemiciclo. #LaRevuelta pic.twitter.com/XwKccE0AMv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 13, 2025

Sobre el intento de golpe de Estado, la taquígrafa cuenta una curiosa anécdota. «Estaba en la puerta» en el momento en el que los guardiaciviles irrumpieron en la sala, revela, y «había un guardiacivil que me decía 'si entra no sale' y yo le respondía 'pero oiga que tengo que entrar, que hay una compañera dentro'».

Rivero desveló que el agente llegó a decirle que «había etarras en las tribunas» y que por eso no podía entrar al hemicilo. «Era un chaval muy jovencito», recuerda. La taquígrafa se dirigió a su superior y le explicó lo que le acababa de decir el guardiacivil y «una o dos horas después», los golpistas ordenaron que todos los trabajadores se fuesen para casa. Pero la taquígrafa se negó: «Les dije que cuando llegase la autoridad competente alguien tenía que coger lo que dijese...». Los que estaban al mando en esos momentos obviaron la petición de Rivero y la invitaron a marcharse. Y esta se fue.

Qué casualidad que el único ministro que intentó manipular el diario de sesiones esté en la cárcel. Qué curioso. #LaRevuelta pic.twitter.com/v8nuQFOfU3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 13, 2025

Pero la del 23-F no es la única anécdota curiosa que guarda la veterana taquígrafa. También desvela que un exministro trató de borrar del diario de sesiones una «frase sobre economía» que había dicho anteriormente. «Es un documento público no manipulable», explica Rivero. No quiso decir nombre pero sí dio la pista de que después entró en la cárcel. Broncano se la jugó y esta confirmó el nombre asintiendo en silencio. «¿Estamos hablando de la doble R?», le preguntó. Rivero dijo que sí.

La de movidas que ha vivido Ana Rivero en el Congreso. 50 años pasando a texto todo lo que dicen. Y lo que ocurre. #LaRevuelta pic.twitter.com/D6RweISyQY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 13, 2025

En el diario de sesiones consta todo. Hasta lo que ocurre en las tribunas del Congreso. «Hace unos años cuando Ruíz-Gallardón pretendía recortar el derecho al aborto de la mujer se armó un follón de mil demonios. Unas mujeres estaban en la tribuna sin camiseta con el lema escrito 'aborto es sagrado'. Lo pusimos todo al detalle y de manera neutra», explica para sorpresa de Broncano.