C. Tangana y Rocío Aguirre esperan su primer hijo

C. Tangana y Rocío Aguirre van a ser padres. La fotógrafa chilena ha dado la noticia a través de una foto en Instagram. «Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen», escribe junto a una imagen en la que aparece frente al espejo luciendo tripa de embarazada. La ola de felicitaciones no ha tardado en llegar. Entre los mensajes destacan los de la cantante mexicana Julieta Venegas, Rossy de Palma o Hiba Abouk.

A esta gran noticia en el plano personal, se le suma el momento de éxito profesional que atraviesa el cantante madrileño tras su salto al cine y su reciente triunfo en los Premios Goya con 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'. Además, 'Pucho' llevaba tiempo queriendo bajarse del escenario. Tras arrasar con su álbum 'El Madrileño' y protagonizar una de las giras más grandes de los últimos años, ha comentado en alguna ocasión su intención de tomarse un descanso.

La pareja ha llevado su relación de manera discreta desde que comenzaron a salir hace ya cinco años. Se conocieron en Madrid cuando Rocío estudiaba fotografía de moda y publicidad y se preparaba para regresar a Chile. Desde aquel momento no se han separado. Aguirre es una fotógrafa de referencia y ha trabajado para marcas como Nike o Pepsi y ha colaborado con cantantes y actores como Aitana, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Chanel o el propio C. Tangana.