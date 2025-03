Tamara y Daniel Roque se separan tras 20 años de matrimonio

A.M. Miércoles, 26 de marzo 2025, 08:22 Comenta Compartir

La cantante Tamara y el empresario Daniel Roque han decidido poner fin a su relación tras veinte años de matrimonio y cuatro hijos en común. Así lo ha comunicado la artista en una entrevista con la revista Semana: «A veces el amor no es suficiente».

La pareja contrajo matrimonio hace dos décadas, cuando ella tenía solo 21 años. Llevaban dos años juntos cuando decidieron ir un paso más allá y darse el 'sí quiero'. A partir de entonces, no tardaron en llegar los hijos. Primero fue Daniela, después Leandro, y Valentina y Héctor completaron la familia.

Tamara confiesa a Semana que llevaba desde 2023 replanteándose su matrimonio por diferencias con su marido. Su entrevista este miércoles está consensuada con su todavía pareja, según cuenta en el citado medio, y está motivada para evitar especulaciones: «Es una separación que llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Ahora lo cuento de una forma serena y tranquila, porque ya hemos tenido nuestro tiempo».

La cantante se encuentra inmersa en su trabajo y asegura estar «muy feliz»: «Hemos presentado el primer single, 'Bésame', del disco y la gira 25 años de corazón. El 2 de mayo sale un tema inédito que se llama 'Un paso más', que es muy especial porque tiene que ver con mi momento vital».

«Yo estoy renaciendo en mi vida personal y profesional. He pasado página y estoy escribiendo otra nueva historia. Soy independiente, una mujer empoderada, fuerte, que vive intensamente y disfrutar el día a día, nunca he necesitado a nadie. Ahora estoy feliz, con una gran paz interior, sabiendo lo que quiero y no tengo miedo a nada», afirma en Semana.